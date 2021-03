Chthonic: sind Headliner auf dem Megaport Festival – Livestream am Samstag

Das einzige große Rockfestival der Welt während der Pandemie findet in Taiwan statt!

Im vergangenen Jahr wurden große jährliche Veranstaltungen auf der ganzen Welt aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt, darunter fast alle großen Musikfestivals. Obwohl Taiwans Zustand angesichts des Risikos einer lokalen Epidemie relativ stabil ist, wurden viele Veranstaltungen ebenfalls eingeschränkt oder gecancelt.

Das Megaport Festival, das am kommenden Wochenende (27.03. und 28.03.) in Kaohsiung, Taiwan, stattfindet, könnte das erste große Rockfestival sein, das nach Ausbruch der globalen Pandemie planmäßig stattfindet. Das Festival wurde von Chthonic geleitet. Es wurde 2006 von Freddy Lim, Leadsänger von Chthonic, gegründet. Freddy verließ das Organisationsteam, nachdem er 2016 als Mitglied des taiwanesischen Parlaments gewählt worden war. Obwohl sein derzeitiger Schwerpunkt weiterhin in der Politik liegt, versuchte er dennoch sein Bestes, um an dem von ihm gegründeten Musikfestival teilzunehmen.

Das Megaport Festival zieht jedes Jahr Zehntausende von Menschen an, darunter bekannte ostasiatische Bands aus Taiwan, Japan und Hongkong, aber auch Gruppen aus Europa und den USA. Aufgrund der Pandemie sind in diesem Jahr hauptsächlich taiwanesische Künstler vertreten. Nach der offiziellen Ankündigung waren die 20.000 Tickets innerhalb von nur fünf Minuten ausverkauft. In diesem Jahr hat das Megaport Festival seinen Umfang auf zehn verschiedene Bühnen erweitert, mit mehr als 100 Bands und Künstlern und noch mehr Marktständen. Der Veranstaltungsort erstreckt sich über beide Seiten des Hafens von Kaohsiung. Um alle Attraktionen zu besuchen, muss man eine Brücke über den gesamten Hafen überqueren. Die Bühnen werden in Lagerhäusern, auf Dächern, auf einer Yacht, auf der Pier-Seite und auch auf einem riesigen Platz mit verschiedenen Formen und einzigartigen Stilen gebaut. Die Größe des Veranstaltungsortes macht das Megaport Festival zum größten Musikfestival in Taiwan.

Megaport Festival wird der globalen Corona-Situation gemäß durchgeführt und ist vollständig auf die Prävention der Epidemie ausgerichtet. Vor dem Erhalt des Einlass-Armbands muss ein Online-Registrierungsprozess abgeschlossen werden. Jeder Fan muss während der Auftritte Masken tragen. Darüber hinaus werden die Essensstände und der Essensbereich getrennt, um eine Gruppenübertragung nach dem Entfernen der Masken zu vermeiden.

Taiwan ist eines der wenigen Länder, die es geschafft haben, die Epidemie stabil zu kontrollieren. Obwohl die Menschen in Taiwan in der Lage sind, den größten Teil ihres Lebens wie gewohnt aufrechtzuerhalten, gibt es immer noch einige Dinge, die streng beachtet werden müssen. Die Künstler und das Publikum des Megaport Festival schätzt die Gelegenheit, wieder gemeinsam zu feiern, sehr. In Anbetracht dessen erklärten Chthonic, dass sie alles tun werden, um diese Aufführung so perfekt und unvergesslich wie möglich zu machen, und dass sie ein Livealbum zur Show veröffentlichen werden.

Chthonic spielen am Samstag um 13:40 Uhr deutscher Zeit auf der Main-Stage!

https://chthonic.tw/en

https://www.facebook.com/chthonictw

Quelle: Gordeon Music