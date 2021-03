The Offspring: präsentieren ihr neues Video „Let The Bad Times Roll“

Die SoCal-Ikonen und eine der meistverkauften Punkrock-Bands aller Zeiten, The Offspring, haben heute das Video zu ihrer kürzlich veröffentlichten Single Let The Bad Times Roll enthüllt, dem Titelsong ihres mit Spannung erwarteten zehnten Studioalbums, das am 16. April 2021 über Concord Records erscheint. Let The Bad Times Roll hat bis heute fast 4 Millionen Streams weltweit erreicht.

Als Legenden und Innovatoren der südkalifornischen Punkrock-Szene haben The Offspring weltweit mehr als 40 Millionen Alben verkauft, unzählige Preise gewonnen und sind ständig auf Tournee, wobei sie allein im letzten Jahrzehnt mehr als 500 Shows gespielt haben. The Offspring sind Sänger Dexter Holland, Gitarrist Noodles, Schlagzeuger Pete Parada und Bassist Todd Morse.

Let The Bad Times Roll Tracklist:

1. This Is Not Utopia

2. Let The Bad Times Roll

3. Behind Your Walls

4. Army Of One

5. Breaking These Bones

6. Coming For You

7. We Never Have Sex Anymore

8. In The Hall Of The Mountain King

9. The Opioid Diaries

10. Hassan Chop

11. Gone Away

12. Lullaby

