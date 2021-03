Ptolemea: veröffentlichen Animationsvideo zum Song „I Wish I Could“

Aus Luxemburg stammt die Alternative Rock-Band Ptolemea. Gegründet wurde sie von Frontfrau Priscila Da Costa, die den oft melancholisch und verträumt gehaltenen Songs mit ihrer Stimme den ganz eigenen Stempel aufdrückt. Bislang haben Ptolemea zwei EPs veröffentlicht, Tome I im April 2018 und Maze im April 2020.

Mit I Wish I Could startet die EP Maze, und zu diesem Song gibt es jetzt ein Animationsvideo, das von AnimYou kreiert wurde und wunderbar die Stimmung einfängt, die I Wish I Could vermitteln will.

Zu Song und Video sagt Priscila Da Costa: „In einer Welt endloser Wiederholungen stehen die Menschen morgens auf, um zu arbeiten und bis zum Einbruch der Dunkelheit wieder nach Hause zurückzukehren. Einer von ihnen wird müde von dieser Endlosschleife und erfährt eine veränderte Wahrnehmung seiner Umgebung. Er reist durch die Stadt, nimmt einfach den Zug in entgegengesetzter Richtung und erkennt, dass er in einem „Labyrinth“ lebt.“

