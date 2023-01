Ptolemea: veröffentlichen neue Single ‚Shamanic Lullaby‘

Shamanic Lullaby ist die vierte und letzte Single von Ptolemea vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums Balanced Darkness am 21. Januar.

Shamanic Lullaby ist eine spirituelle Zeremonie, die den Zuhörer einlädt, sich mit Zuversicht in eine düstere Atmosphäre zu begeben. Die Stimme von Sängerin Priscila Da Costa liegt im Fokus und ertönt im Einklang mit den im Rhythmus unseres Herzens pulsierenden Klangfrequenzen. Durch das entstehende Energiefeld kann sich eine gewisse Heilkraft manifestieren.

Shamanic Lullaby wurde von Charel Stoltz (Holz Sound, Luxemburg) gemischt, von Jon Tornblom von Transparent Mastering (CA) gemastert und von Priscila Da Costa geschrieben. Das Video wurde von Liv Weiss in Berdorf, dem Herzen des Müllerthals in Luxemburg gedreht. Die zentrale Szene des Videos spielt in einer Höhle: Die Luft ist der Verbündete der Schamanin in einem vollständigen heiligen Ritual, das sich aus der Schaffung des magischen Kreises, aus Beschwörungen, der Verwendung von Kräutern, Weihrauch und anderen Steinen oder heiligen Gegenständen zusammensetzt. In der Schlussszene mögen manche denken, die Schamanin sei besessen , aber sie sieht einfach klar und erreicht den Zustand der Levitation.

Priscila erklärt: „Weiße Magie ist eine Kunst. Die Kunst, positive Ergebnisse anzuziehen und jede Situation zu unseren Gunsten zu verändern. Mit Shamanic Lullaby möchte ich diese Kunst mit meiner Gemeinschaft teilen, denn dies ist ein sehr intimer Teil meines Lebens, der auch Teil meines musikalischen Universums wurde.“ Im Einklang mit den drei vorangegangenen Singles – Inspiration steht für das Element Erde, Fado für das Element Feuer und Balanced Darkness für das Element Wasser – steht Shamanic Lullaby für das Element Luft und wird ebenfalls auf dem Debütalbum von Ptolemea zu finden sein, das am 21. Januar erscheint und mit einer Release Show in der Rockhal in Luxemburg gebührend gefeiert wird.

