V4A: unterschreiben beim Deutschrocklabel

V4A, unzerstörbar, stahlharter Zusammenhalt und immer Vollgas! Es gibt unzählige Schlagwörter, die die verrückten Nordlichter und ihre Musik widerspiegeln. Seit 2016 sorgen sie für Stimmung und den einen oder anderen Abriss auf großen, sowie auch auf kleinen Bühnen. Nun haben V4A für ihre kommende EP Angst beim Deutschrocklabel, dem Ableger von Boersma Records unterschrieben. In Vorfreude auf die Veröffentlichung am 25.06.2021 via ihrer neuen Labelheimat kommentiert die Band wie folgt:

„Anlässlich unseres 5-jährigen Bandbestehens haben wir uns vorgenommen den nächsten Schritt zu gehen. Wir freuen uns riesig auf unsere kommende EP Angst. In dieses Werk sind eine ganze Reihe Emotionen und reichlich Kraft geflossen. Gerade die schwierigen Zeiten der Pandemie, die den Alltag und auch die Musikbranche so gut wie auf Eis gelegt haben, brachten uns dazu dies musikalisch auf unsere Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Musik war schon immer ein Ventil für uns. Egal in welcher Lebenslage. Zudem freuen wir uns dieses Vorhaben als ein Teil des Deutschrocklabels zu verwirklichen. Wir sind hungrig und extrem heiß auf diese spannende Reise ins professionelle Musikbusiness.

Wir hoffen uns sobald wie möglich wieder auf diversen Liveshows zu sehen und auch Euch in den energiegeladenen Bann unserer Musik von V4A fesseln zu können.“

Alle Infos findet ihr hier:

https://www.facebook.com/V4ABand/

http://www.v4a-band.de/

Quelle: Metal Promotions