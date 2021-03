Meshuggah: beginnen Aufnahmen zum neuen Album in den Sweetspot Studios

Die schwedischen Extreme-Tech-Metal-Pioniere Meshuggah haben in den heimischen Sweetspot Studios die Aufnahmen zu ihrem neunten Studioalbum, dem Nachfolger zu ihrem hochgelobten und Grammy-nominierten Album The Violent Sleep Of Reason, begonnen.

Die Band kommentiert: „Es passiert etwas. Wie einige von euch herausgefunden haben, haben wir die Sweetspot Studios betreten und mit der Aufnahme unseres neuen Albums begonnen. :: Spoiler :: Es wird Distortion und Kicks geben. Außerdem haben wir weitere Neuigkeiten: Wir entsenden Per Nilsson in die Wildnis zurück, um sich frei zu bewegen, wie er es für richtig hält. Es war ein wahres Privileg und eine Ehre die Bühne mit Per zu teilen und noch wichtiger ist, dass wir auf unseren Reisen einen großartigen Freund gefunden haben: Per, wir danken dir, du bist ein beeindruckender Mensch!!“

„Also, warum entsenden wir Per zurück in ein stabiles Umfeld? Die Antwort ist einfach: Fredrik wird zurückkehren, um an dem Album zu arbeiten und weiter mit uns zu touren. Mit anderen Worten: Die Band ist wieder zusammen – in vollem Umfang!“

Meshuggah kündigten zuletzt ihre Europa Tourneedaten für den November und Dezember 2021 an. Den Startschuss der Tournee geben sie am 19. November in Wien. Special Guest (außer in Oberhausen) ist der Schweiz/Amerikanische Post Black Metal Act Zeal & Ardor. Außerdem geben Meshuggah bekannt, dass sie am 3. Juni 2022 in der legendären Royal Albert Hall in London spielen werden!

Meshuggah – Live 2021:

19.11. A-Vienna – Arena Zeal & Ardor

20.11. D-Munich – Tonhalle

22.11. F-Lyon – Le Transbordeur

23.11. D-Wiesbaden – Schlachthof

25.11. NL-Tilburg – 013

26.11. LUX-Esch Sur Alzette – Rockhal

27.11. F-Lille – L’Aeronef

28.11. F-Paris – L’Olympia

30.11. F-Milan – Alcatraz

01.12. CH-Zurich – Samsung Hall

02.12. D-Leipzig – Haus Auensee

03.12. D-Oberhausen – Ruhrpott Metal Meeting

05.12. UK-Bristol – O2 Academy

06.12. SCO-Glasgow – Barrowlands

08.12. UK-Manchester – Academy

09.12. UK-Nottingham – Rock City

11.12. B-Brussels – Ancienne Belgique

12.12. D-Berlin – Columbiahalle

13.12. D-Hamburg – Große Freiheit

+

2022

03.06. UK-London – Royal Albert Hall

Meshuggah sind:

Jens Kidman – Vocals

Mårten Hagström – Guitars

Dick Lövgren – Bass

Fredrik Thordendal – Guitars

Tomas Haake – Drums

Quelle: Nuclear Blast Tonträger Produktions- und Vertriebs GmbH