Chthonic: veröffentlichen Video des neuen Livealbums und Behind-the-scenes-Special

Im März dieses Jahres, als das Virus die Erde fest im Griff hatte, war Taiwan Gastgeber des weltweit ersten großen Rockmusikfestivals während der Pandemie: Megaport Festival. Zum Gedenken an diesen wichtigen Moment nahm Digitalministerin Audrey Tang an Chthonics Auftritt teil. Das Live-Video der Aufführung wurde jetzt online veröffentlicht und kann kostenlos gesehen werden.

Das Livealbum Megaport 2021 zeigt Chthonic und Audrey Tangs gesamten Auftritt beim 2021er Megaport Festival. Das physische Album wird mit Chthonics Anti-Epidemie-Ausrüstung, z. B. speziell designten Masken, als besonderes Bundle veröffentlicht. Hier geht’s zu unserem Review von Megaport 2021.

Audrey Tang, die jetzt Ministerin für Digitales im taiwanesischen Kabinett ist, war schon viele Male bei Chthonic-Konzerten. Sie ist ein alter Freund von Chthonic-Sänger Freddy Lim. Während Freddy 2016 in das taiwanesische Parlament gewählt wurde, trat Audrey Tang ebenfalls dem Kabinett bei. Beide haben die Aufmerksamkeit vieler internationaler Nachrichtenagenturen auf sich gezogen. Jetzt haben sie sich eine Metal-Bühne geteilt, was ein wirklich epischer Moment war.

Zusätzlich zur „Brain Controlling“-Stimme von Audrey Tang wurden die Songs überarbeitet, um sie dem Gesamtthema anzupassen. Songs wie Takao, Supreme Pain For The Tyrant, Defenders Of Bú-Tik Palace, Millennia’s Faith Undone und Flame Upon The Weeping Winds wurden mit raffinierten Synthesizer-Effekten versehen. Darüber hinaus haben Oceanquake und Set Fire To The Island einen Drum&Bass-Remix verpasst bekommen.

Das Album zeigt die epische Live-Performance von Chthonic und Audrey Tang beim Megaport Festival 2021 vor 95.000(!) Fans, einem der wenigen großen Musikfestivals der Welt, das während der Pandemie stattfinden konnte. Aus diesem Grund veröffentlichen Chthonic das Album mit einer ganz besonderen Chthonic-Anti-Epidemie-Ausrüstung.

Das Anti-Epidemie-Set von Chthonic basiert auf dem Charakter Tai (台). Das Set enthält die Chthonic-Black-Armor-Maske, die Chthonic-Multi-Coloured-Mask, eine Maskenkette, eine Maskenaufbewahrungsbox und eine Sprühdose. Das Tai (台)-Muster leitet sich vom Tai (台)-Logo ab, das sich zusammen mit Chthonics Konzerten von 2012 (Mass Battle), 2015 (Defend The Nation), 2019 (Taiwan Victory) bis 2021 (Megaport) entwickelt hat. Es ist ein wichtiges Totem von Chthonic geworden. Dieses Mal wurde das Muster in zwei Stilen entwickelt. Einer ist der Rüstungsstil, der Taiwans Willen zur Verteidigung der Freiheit symbolisiert; Die andere ist die mehrfarbige Version, die den Geist Taiwans symbolisiert: Einheit in Vielfalt.

Album und Anti-Epidemic-Gear-Set hier kaufen: https://chthonic.tw/en/#newrelease

Mit dem Ziel, ausländische Freunde über Taiwan zu informieren, haben Sänger Freddy Lim und Digitalministerin Audrey eine aufschlussreiche Analyse des Live-Videos aufgenommen. Sie hoffen, dass das Video Taiwan Mut und Hoffnung bringen kann, das momentan unter einer Welle lokaler Epidemien leidet. Darüber hinaus möchten sie die Menschen in aller Welt ermutigen, diese Herausforderung gemeinsam zu meistern und so bald wie möglich zum normalen Leben zurückzukehren.

Die beiden sprechen nicht nur über die Aufführung, sondern begrüßen auch ausländische Fans, die nach Taiwan reisten und reden darüber, wie man mit Angstzuständen und negativen Emotionen umgeht. Am Ende sagt Freddy, er hoffe, dass dieses Live-Video Freunde auf der ganzen Welt ermutigen kann, die von dieser schweren Pandemie betroffen sind.

Hier geht´s zum Behind-the-scenes-Video:

https://chthonic.tw/en

www.facebook.com/chthonictw