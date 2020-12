Raven: veröffentlichen neue Single und Video

Das britisch/amerikanische Metal-Trio Raven veröffentlicht die neue Single und das dazugehörige Video zum Song Not So Easy, welcher auch auf dem neuen Studio Album Metal City zu finden ist.

John Gallagher: “We actually shot this back in April 2019 in Los Angeles while we were doing some studio lunacy at Mike Heller’s place… just a regular day at the office….lunatic style!”

Das Video ist hier zu sehen:

Das neue Studioalbum Metal City erschien über SPV/Steamhammer am 18. September 2020 als CD DigiPak, LP Version, Bundle Version mit Shirt (nur im Steamhammer Shop), Download und Stream: https://Ravenlunatics.lnk.to/MetalCity

www.ravenlunatics.com

https://www.facebook.com/ravenbandofficial/

https://www.facebook.com/steamhammerofficial

Quelle: SPV / Steamhammer