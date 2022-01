Shadow Universe: veröffentlichen Video zu „Hymn For The Giants“

Shadow Universe veröffentlicht die zweite Single Hymn For The Giants aus dem kommenden Album Subtle Realms, Subtle Worlds, das am 11. März auf Monotreme Records (Vertrieb: Cargo) erscheint. Der Song umschmeichelt die allmächtigen und kostbaren Bäume des Planeten mit Momenten der Ruhe, die von weiten Schwaden brutaler, aber durchdachter Kakophonie unterbrochen werden.

Shadow Universe ist ein Instrumentalmusikprojekt aus den Tiefen Sloweniens, das atemberaubende cineastische Klanglandschaften aus Post-Rock, Neoklassik/Ambient und Post-Metal-Elementen kreiert. Die Post-Rock Band wurde 2017 von Peter Dimnik und Žan Šebrek gegründet und vereint kontrastreiche Texturen aus schimmernden Ambient-Soundscapes und schwerer, ängstlicher Dunkelheit, um die Vielfalt der Natur und des Lebens auf der Erde und darüber hinaus zu porträtieren.

Über Subtle Realms, Subtle Worlds:

Jeder Mensch erlebt die Welt anders, was uns in unsere eigenen einzigartigen Blasen, subtile Welten, versetzt. Auf Subtle Realms, Subtle Worlds verwandelt die Band ihre Songs in lebende, atmende Ökosysteme, die jeden Moment des Friedens und des Chaos sorgfältig sezieren. Das Album sieht die Bausteine des Universums als separate Welten, mit ihrer eigenen Geschichte, Wahrnehmung, Regeln und individuellen inneren Welt.

Subtile Realms, Subtle Worlds – Tracklist:

1. Organism

2. Don’t Look At It And You’ll See It

3. Hymn For The Giants

4. Losing Home

5. Antares Goes Supernova

6. Season Of Eternal Maze

Produziert, aufgenommen, gemischt und gemastert von Peter Dimnik.

