Acranius: veröffentlichen ihre neue Single „Ruthless“

Acranius vierte Single Ruthless ist ein weiteres Paradebeispiel dafür, was die Leute von ihrem kommenden Album Mercy Denied erwarten können: nichts als Gewalt. Dieser Song ist etwas ganz Besonderes, denn er ist der einzige mit einem Feature-Gast, und zwar einem gewaltigen. Es ist kein Geringerer als der König der brutalen Slamming Death Metal-Vocals und das Mastermind hinter Disfiguring The Goddess: Cameron Argon alias Big Chocolate. Acranius hat sich wieder einmal mit Daniel Prieß zusammengetan und ein tolles Video gedreht. Schaut euch also unbedingt die letzte Single an, bevor am 4. Februar das komplette Album erscheint.

Das neue Album Mercy Denied könnt ihr hier vorbestellen.

Mehr zu Acranius und dem neuen Album findet ihr hier:

Acranius – Mercy Denied

Label/Vertrieb: Blood Blast Distribution

VÖ: 04.02.2022