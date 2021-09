Sleep Token: veröffentlichen ihr bisher fragilstes Werk mit neuer Single „Fall For Me“

Sleep Token haben Fall For Me veröffentlicht, die brandneue Single aus ihrem aktuellen Album This Place Will Become Your Tomb. Seht euch das Video zu Fall For Me hier an:

Fall For Me ist ein Moment des reinen emotionalen Ausdrucks, das Video eine visuelle Manifestation. Wie die Fans es gewohnt sind, werden der Song und das Video von Sleep Token nicht erklärt.

Das zweite Studioalbum von ST, This Place Will Become Your Tomb, wurde gestern über Spinefarm veröffentlicht. Dieses neue 12-Track-Album taucht noch tiefer in das rätselhafte Universum von Sleep Token ein, verschiebt Grenzen und verwischt Genres, während es gleichzeitig ihren charakteristischen Sound beibehält.

Mehr zum aktuellen Material von Sleep Token findet ihr hier: