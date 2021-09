Graspop Metal Meeting 2022: 117 neue Bands bestätigt

Das Graspop Metal Meeting fügt 117 Bands zum Line-Up der 25. XL-Ausgabe hinzu. Mit 121 Bestätigungen ist das Line-Up fast komplett. Insgesamt 130 Bands werden vom 16. bis 19. Juni 2022 die Stadt Dessel in Belgien belagern.

Bisher wurden vier Headliner für das GMM 2022 angekündigt:

Iron Maiden (Donnerstag, 16. Juni 2022);

Avenged Sevenfold (Freitag, 17. Juni 2022);

Judas Priest (Samstag, 18. Juni 2022);

Aerosmith (Sonntag, 19. Juni 2022).

Die Neuzugänge im Line-Up 2022 sind:

Alice Cooper, As Everything Unfolds, Avenged Sevenfold, Beartooth, Black Label Society, British Lion, Code Orange, Ego Kill Talent, Employed To Serve, Europe, Five Finger Death Punch, Gloryhammer, Heilung, Imminence, lalma, Massive Wagons, Myles Kennedy And Company, Red Fang, Shinedown, Trash Boat, Tremonti, Ugly Kid Joe, Whitesnake und Zeal & Ardor.

Klickt HIER für eine Übersicht über alle bisher bestätigten Bands.

Ticket-Update:

Ab dem 11. Oktober 2021 können Festivalticket(s) oder GMM-Gutscheine auf das GMM 2022 übertragen ODER man kann sich für einen Gutschein entscheiden. Diese Gutscheine bleiben bis zum GMM 2023 gültig. ACHTUNG! Denkt daran, den Gutschein vor dem 21. Oktober 2021 zu beantragen.

Die Tickets für das GMM 2022 gehen am 2. November in den Verkauf, und zu diesem Zeitpunkt werden auch die restlichen Tickets zum Verkauf angeboten.

Habt ihr vergessen, die GMM 2020-Ticket(s) auf das GMM 2021 zu übertragen? Kein Problem, alle Tickets wurden automatisch übertragen. Ab dem 11. Oktober 2021 könnt ihr die GMM 2022-Ticket(s) von eurem Ticketmaster-Konto herunterladen.

Ticketmaster wird alle GMM-2021-Ticketinhaber in Kürze für weitere Details kontaktieren.

„Wir freuen uns darauf, euch alle vom 16. bis 19. Juni 2022 wiederzusehen, um gemeinsam die 25. Ausgabe des Graspop Metal Meeting zu feiern. Stay metal, stay safe & take care!“ – GMM