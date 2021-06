Sleep Token: zweites Studioalbum „This Place Will Become Your Tomb“ für den 24.09. angekündigt

Spinefarm freuen sich, ankündigen zu können, dass Sleep Token ihr zweites Studioalbum This Place Will Become Your Tomb am 24.09.2021 veröffentlichen werden. Hier gibt es das Video zur ersten Single Alkaline, das insgesamt ein Gefühl von Dunkelheit und Bösem, aber auch von Macht und Kontrolle vermittelt:

Dieses neue 12-Track-Werk taucht noch tiefer in das rätselhafte Universum von Sleep Token ein, verschiebt Grenzen und verwischt Genres, während ihr markanter Sound nach wie vor unüberhörbar ist.

This Place Will Become Your Tomb Trackliste:

1: Atlantic

2: Hypnosis

3: Mine

4: Like That

5: The Love You Want

6: Fall For Me

7: Alkaline

8: Distraction

9: Descending

10: Telomeres

11: High Water

12: Missing Limbs

Die Pre-Order-Phase für das zweite Album This Place Will Become Your Tomb von Sleep Token ist gestartet. Die erste Single Alkaline kann sofort heruntergeladen werden, und es gibt verschiedene Bundles inklusive limitierte Vinyl-Editionen, T-Shirts, Hoodies und Longsleeves. Hier könnt Ihr das Album vorbestellen.

Was Liveshows betrifft, haben Sleep Token am vergangenen Wochenende die zweite Bühne der Download Pilotveranstaltung bespielt. Die Live-Performance von Sleep Token war für Musikfans ein besonderer Moment.

Außerdem werden Sleep Token in diesem Jahr am ALT+LDN teilnehmen, das am 30.08. im Clapham Common stattfindet. Dabei werden Sleep Token neben Acts wie Playboi Carti, Architects, Machine Gun Kelly und Princess Nokia auftreten.

Über Sleep Token:

Unter dem Banner von Sleep Token verbirgt sich die einzigartige, breit gefächerte Vision eines Einzelnen – anonym, still, maskiert, bewaffnet mit einem atemberaubenden Stimmumfang, einem geschickten Händchen an den Keyboards und einem Live-Ansatz, der nie weniger als voll engagiert ist. Die britische Underground-Einheit, die nur als Sleep Token bekannt ist und von Vessel angeführt wird, begann ihr Ritual am 20.06.2019 mit The Night Does Not Belong To God. Dann starteten Sleep Token ihre Serie Offerings, von der jeden zweiten Donnerstag nach Sonnenuntergang (BST) eine Folge mit begleitenden Visualizern veröffentlicht wurde. Jede Folge hatte ihr eigenes Emblem, und komplettierte nach und nach das Sleep Token-Universum auf dem Debütalbum Sundowning. Am 18.06.2021 beginnt ein neuer Zyklus. Das neue Album This Place Will Become Your Tomb verschiebt die Grenzen des Sounds von Sleep Token in neue Gebiete, wo Genres verschwimmen, während der ursprüngliche Sleep Token-Sound nach wie vor unüberhörbar ist.

