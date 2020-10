Streams Of Blood: Neue Single „Freitodmaschine“ erschienen

Die deutschen Black Metaller Streams Of Blood werden ihr neues Album Erløsung am 29.10.2020 via The Hidden Art veröffentlicht. Nun hat die Band einen ersten Song vom kommenden Album veröffentlicht – Freitodmaschine könnt ihr hier hören:

Im Jahr 2009 von Thymos gegründet, haben sich Streams Of Blood in den Folgejahren zu einem etablierten Act im Black-Metal-Underground entwickelt. Nach der Mini-CD Antilife unterschrieben die Hessen einen Label-Deal bei Articaz und Ketzer Records, welche das Debütalbum The Descend To The Source Of Disorder (2011) veröffentlichten. Nur zwei Jahre später erschien via Folter Records Ultimate Destination (2013), das 2017 mit einem komplett neuen Mix und Mastering als Ultimate Destination MMXVII erneut veröffentlicht wurde. Noch früher im Jahre 2017 erschien mit Allgegenwärtig der dritte Streich, dessen markerschütternde Atmosphäre und hervorragendes Songwriting der Band zahlreiches Lob einbrachten. In der Folge spielten sie unter anderem auf den Szenefestivals Under The Black Sun, Throne Fest und dem De Mortem Et Diabolum. Außerdem waren sie 2018 auf einigen Tourdates auf Marduks Viktoria Europa-Tour zu sehen.

Anschließend zog sich Bandkopf Thymos erneut zurück, um an dem Nachfolger von Allgegenwärtig zu arbeiten und ein neues Kapitel in der Streams Of Blood-Historie aufzuschlagen. Entgegen dem Albumtitel Erløsung ist das vierte Album ein Schlag für jede hoffnungsvolle Perspektive. Stattdessen besinnt sich die Band auf ihre Stärken und walzt in beißendem Midtempo jeglichen Frohsinn nieder. Nebst einigen Blastbeat-Attacken verschmelzen bissige Riffs, eisige Leads und eine düstere, von Zerstörung geprägte Stimmung zu einem unheilvollen Abgesang auf das Leben. Aufgenommen und produziert, gemixt und gemastert wurde Erløsung abermals unter der Regie von M.S. und Thymos selbst im Unleash The Sound Studio. Erløsung zeigt Streams Of Blood ohne Frage auf dem Höhepunkt ihres Schaffens und dürfte die Band erneut einen Schritt weiterbringen. Erste Live-Shows wurden bereits unter anderem für das durch die Corona-Pandemie verschobene Rude Open Air sowie das De Mortem Et Diabolum VI bestätigt.