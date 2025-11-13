Therion: kündigen neues Livealbum „Con Orquesta“ für den 30.01.2026 an

Therion kündigen ihr Live-Album Con Orquesta für den 30. Januar 2026 an. Ganze 17 Jahre nach ihren letzten monumentalen Shows dieser Art schrieben die schwedischen Symphonic-Metal-Pioniere 2024 erneut Geschichte: Sie traten wieder mit einem vollständigen Orchester auf. Nach unvergesslichen Auftritten in Rumänien (2006) und Ungarn (2007) kehrte die legendäre Band für ihre allererste spektakuläre Arena-Show auf die Orchesterbühne zurück und begeisterte 11.000 Zuschauer in der ausverkauften Mexico City Arena. Diese bahnbrechende Performance mit dem Titel Con Orquesta wird als wertvolles Kapitel in der Geschichte der Band verewigt und erscheint ausschließlich in verschiedenen physischen Formaten über Napalm Records, darunter mehrere streng limitierte Editionen.

Einen ersten Einblick in das Album bietet The Rise Of Sodom And Gomorrah. Therions wohl größter Song – bei Spotify hat er beinahe acht Millionen Streams – zeigt auf beeindruckende Weise die Kunstfertigkeit der Band. Metal verschmilzt in Zusammenarbeit mit dem Orquesta Sinfónica Nacional de México (Mexikanisches Nationalorchester) mit Klassik, wodurch eine einzigartige Interpretation des ursprünglich 1998 auf Vovin erschienen Songs entsteht.

Therion über The Rise Of Sodom And Gomorrah:

„The Rise Of Sodom And Gomorrah ist unser beliebtester Song und war daher eine offensichtliche Wahl, bei diesem Event zu spielen. Gleichzeitig ist es aber auch einer der Songs, die sich für eine Aufführung mit Orchester am besten eignen.“

Con Orquesta ist eine Hommage an das Universum von Therion und beweist einmal mehr, warum sie nach wie vor die unangefochtenen Pioniere des Symphonic Metal sind. Ein Muss für jeden Fan und Sammler!

Christofer Johnsson über Con Orquesta:

„In der Vergangenheit war unser Konzept eher so, dass Therion klassisch wurde, wobei die Band und das Symphonieorchester sich auf Augenhöhe trafen. So haben wir eine vollständig orchestrale Version eines Songs aufgenommen, die fast zu gleichen Teilen aus Therion-Songs und klassischen Auszügen bestand, die für Band und Orchester neu arrangiert wurden. Dieses Mal wollte ich jedoch einen anderen Ansatz verfolgen. Ich lud einen renommierten Dirigenten und Komponisten aus Mexiko ein, unsere Songs neu zu interpretieren, indem er neue Arrangements hinzufügte und die Originale mit dem Orchester erweiterte. Sie schrieben auch einige neue Intros und kleine Zwischenspiele, was dies zu einer wirklich authentischen mexikanischen Interpretation von Therion live mit Orchester macht.“

Nach den beiden Shows in Europa war sich Therion-Mastermind Christofer Johnsson unsicher, ob er jemals wieder ein Live-Projekt mit einem Orchester auf die Beine stellen würde. Letztendlich hat sich seine Entscheidung dafür aber mehr als gelohnt. Zusammen mit dem Orquesta Sinfónica Nacional de México liefert die Band ein unvergleichliches Symphonic-Metal-Spektakel, bereichert Klassiker mit neuen Arrangements und erweitert ihr Klanguniversum um einen grandiosen orchestralen Stil.

Die Setlist von Con Orquesta umfasst Therions vollständige glanzvolle Karriere; die 20 Titel vereinen Fan-Lieblinge, symphonische Epen und seltene Perlen. Als Bonusmaterial enthält das Album außerdem exklusives Probenmaterial. Von kraftvollen Klassikern wie The Blood Of Kingu, To Mega Therion und The Rise Of Sodom And Gomorrah bis hin zu emotionalen Höhepunkten wie The Birth Of Venus Illegitima, Siren Of The Woods und Lemuria schlägt die Performance eine Brücke zwischen den verschiedenen Epochen der Bandgeschichte. Einzigartige Beiträge wie das Marie-Laforêt-Cover Mon Amour Mon Ami und das Sylvie-Vartan-Cover La Maritza zeigen die genreübergreifende Kunstfertigkeit von Therion, während sich die gewaltigen Draconian Trilogy und Via Nocturna mit neuer orchestraler Pracht entfalten.

Con Orquesta Tracklisting:

CD 1

1. The Blood Of Kingu

2. The Ruler Of Tamag

3. The Birth Of Venus Illegitima

4. Tuonela

5. Twilight Of The Gods

6. Mon Amour Mon Ami

7. La Maritza

8. Via Nocturna

9. Asgård

10. Draconian Trilogy

CD 2

1. Ginnungagap

2. Ten Courts Of Diyu

3. Litany Of The Fallen

4. Siren Of The Woods

5. Son Of The Staves Of Time

6. Lemuria

7. Sitra Ahra

8. Quetzalcoatl

9. The Rise Of Sodom And Gomorrah

10. To Mega Therion

Blu Ray/DVD

1. The Blood Of Kingu

2. The Ruler Of Tamag

3. The Birth Of Venus Illegitima

4. Tuonela

5. Twilight Of The Gods

6. Mon Amour Mon Ami

7. La Maritza

8. Via Nocturna

9. Asgård

10. Draconian Trilogy

11. Ginnungagap

12. Ten Courts Of Diyu

13. Litany Of The Fallen

14. Siren Of The Woods

15. Son Of The Staves Of Time

16. Lemuria

17. Sitra Ahra

18. Quetzalcoatl

19. The Rise Of Sodom And Gomorrah

20. To Mega Therion

21. Bonus Material: Rehearsal

Con Orquesta wird in den folgenden Formaten verfügbar sein:

-3LP Gatefold Solid Green, Solid White, Solid Red „Mexico Flag“ – streng auf 300 Exemplare limitiert

-2CD & BluRay & DVD Digipack 8 pp Digipack w/ Slipcase

Therion sind:

Christofer Johnsson – Gitarre

Christian Vidal – Gitarre

Christopher Davidsson – Bass

Sami Karppinen – Schlagzeug

Thomas Vikström – Gesang

Rosalia Sairem – Gesang

Lori Lewis – Gesangs