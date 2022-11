Therion: veröffentlichen neuen Videoclip zu „Codex Gigas“

Mit mehr als 100 Millionen Streams und einem äußerst erfolgreichen Album, das erst vor einem Jahr veröffentlicht wurde, waren die Symphonic Metal-Titanen Therion nicht untätig und setzen ihre epische Leviathan-Trilogie mit ihrem beeindruckenden neuen Videoclip zu Codex Gigas fort. Das neue Meisterwerk des schwedischen Kraftpakets Therion, Leviathan II, wurde am 28. Oktober endlich über Nuclear Blast Records veröffentlicht.

Seht euch das Video zu Codex Gigas hier an:

Das neue Album Leviathan II kann hier bestellt und angehört werden: https://therion.bfan.link/leviathan-ii.ema

Christofer kommentiert:

„Eines Tages dachte ich über epischen Doom Metal nach und fragte mich, ob es in diesem Genre schwieriger ist, einen „Hit-Song“ zu schreiben, oder ob es im normalen Metal schwieriger ist. Ich bin ein großer Fan von Candlemass, und meiner Meinung nach gibt es keine andere Band, die ihre Hits in diesem Genre erreicht. Also beschloss ich, selbst herauszufinden, wie schwer es ist. Natürlich musste ich Thomas in den Schreibprozess einbeziehen, da er ein ehemaliger Candlemass-Sänger ist. Das Ergebnis war Codex Gigas, ein von Candlemass inspirierter Doom-Song von Therion. Ob es ein Hit wird oder nicht, müssen die Fans beurteilen.“

