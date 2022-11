Asphagor: neues Album erscheint im Frühjahr auf MDD

Die österreichischen Black Metaller von Asphagor haben dieser Tage die Arbeiten am Nachfolger ihres 2018 über Black Sunset erschienenen Albums The Cleansing abgeschlossen. Nach der für beide Seiten fruchtbaren Zusammenarbeit beim Vorgänger haben sich Band und Label vor einigen Wochen in konstruktiven Gesprächen ausgetauscht und sind relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, die Zusammenarbeit zu erneuern und in Zukunft weiter auszubauen. Das neue Album wird daher bereits im Frühjahr 2023 unter dem Banner von MDD Records erscheinen. Man darf sich auf elf hochklassige Songs der Ausnahme Black Metaller freuen. Mehr Infos demnächst!

