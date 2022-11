Garbage: präsentieren ihr brandneues Video für „Witness To Your Love“

Garbage präsentieren ihr brandneues Video Witness To Your Love, das unter der Regie von Bryan M. Ferguson (Arab Strap, Alice Glass) entstanden ist. Der Song stammt von ihrem neuen Album Anthology, das ab sofort über Stunvolume/BMG erhältlich ist.

Ferguson über das Video: „Als Shirley an mich herantrat, um bei einem Musikvideo für Garbage Regie zu führen, war es ein Selbstläufer. Ich war 11, als Version 2.0 herauskam, und es hat meine Sicht auf Musik verändert.

Wenn ich den Song höre, fällt mir sofort auf, wie anders er klingt als das, was man von einem Garbage-Song erwartet. Er ist wirklich erhebend und nostalgisch – also wollte ich diese Gefühle natürlich unterlaufen und verzerren. Ich wollte eine Geschichte über Jugend, Lebenslust und ein Gefühl der Unbesiegbarkeit erzählen. Ich wollte, dass der Betrachter einen Tag im Leben dreier junger Menschen miterlebt, die sich an sonnigen Orten vergnügen; ich wollte dem Gefühl des Songs entsprechen und ihn zugleich auf den Kopf stellen.

Was ist besser als Jugend? Ewige Jugend. Was ist besser als Menschen? Vampire.

Indem wir die Protagonisten zu sorglosen Blutsaugern machen, wird ihr Spaß kriminell – sie rauben Blut aus Krankenhäusern, stehlen Autos, töten Menschen – während sie Skateboard fahren, coole Musik hören und die ganze Nacht in schäbigen Clubs durchtanzen, bis es an der Zeit für sie ist, sich in ihren behelfsmäßigen Särgen aus Haushaltskühlschränken zur Ruhe zu legen.

Es war ein intensiver dreitägiger Dreh, aber eine absolute Herzensangelegenheit – und es ist auch ziemlich cool zu sagen, dass ich einen kleinen Vampir-Roadmovie mit dem Soundtrack von Garbage drehen durfte.“

