Garbage: enthüllen Details zur neuen „Anthology“-Veröffentlichung

Die einflussreiche Alternative-Rock-Band Garbage gibt Details zu ihrer neuen Anthology-Veröffentlichung bekannt, die am 28. Oktober über BMG/Stunvolume erscheinen wird. Anthology ist die erste „Best-of“-Sammlung der Band seit fünfzehn Jahren und enthält Material aus der gesamten beeindruckenden, fast 30-jährigen Karriere von Garbage. Anthology bietet Songs von ihrem Debütalbum Garbage aus dem Jahr 1995 bis hin zu Tracks ihrer jüngsten, von der Kritik gefeierten Album No Gods No Masters aus dem Jahr 2021. Zudem enthält der Release außerdem den seltenen Track Witness To Your Love sowie ein Original-Artwork des chilenischen Künstlers Javi Mi Amor, der mit der Band auch bei No Gods No Masters zusammengearbeitet hat.

Shirley Manson über Anthology:

„Diese Anthology ist ein Zeugnis von fast drei Jahrzehnten gemeinsamer kreativer Arbeit, unserer kollektiven Hartnäckigkeit und unserer erschreckenden Fähigkeit als Gruppe, regelmäßig rituelle Demütigungen zu ertragen. Ungeachtet der unvermeidlichen Veränderungen und Gezeiten in der Musikindustrie sind wir überrascht, dass wir immer noch hier sind, Platten machen und um den Globus touren. Das ist zu einem nicht geringen Teil das Ergebnis der erstaunlichen Unterstützung, die wir von unseren Fans erhalten. Unsere Liebe und unser Dank an alle, für alles“.

Anthology enthält alle klassischen Garbage-Hits, die man erwarten würde, wie Stupid Girl, Queer, Only Happy When It Rains, Special und den Fan-Favoriten The Trick Is to Keep Breathing. Ebenfalls enthalten sind der brillante Bond-Song The World Is Not Enough, #1 Crush, ihr mittlerweile kultiger Beitrag zu Baz Luhrmanns Romeo Und Julia und ihre aktuellen, politisch aufgeladenen Singles No Gods No Masters und The Men Who Rule The World. Über The Men Who Rule The World sagt Shirley Manson:

„Die Worte kamen einfach so, als wir aufnahmen. Der Song wurde von der Bewegung in Südamerika inspiriert, als Frauen auf die Straße gingen und vor ihren Regierungsgebäuden standen und ihre Fäuste in die Luft streckten und Veränderungen forderten. Wir alle befinden uns in diesem Moment, in dem wir erkennen, dass in unserer Kultur etwas ernsthaft kaputt ist“.

Anthology erscheint als Doppel-CD-Album und als Doppel-LP in transparentem Gelb – das vollständige Tracklisting befindet sind nachstehend.

Übrigens: Garbage treten am Dienstag, den 4. Oktober, in der Royal Albert Hall in London beim Sound Of 007 In Concert auf, zusammen mit Grande Dame Shirley Bassey.

Anthology Tracklist:

CD 1

01. Vow

02. Subhuman

03. Only Happy When It Rains

04. Queer

05. Stupid Girl

06. Milk

07. #1 Crush

08. Push It

09. I Think I’m Paranoid

10. Special

11. When I Grow Up

12. The Trick Is To Keep Breathing

13. You Look So Fine

14. The World Is Not Enough

15. Androgyny

16. Cherry Lips (Go Baby Go!)

17. Breaking Up the Girl

18. Shut Your Mouth

CD 2

01. Why Do You Love Me

02. Bleed Like Me

03. Sex Is Not The Enemy

04. Run Baby Run

05. Tell Me Where It Hurts

06. Witness To Your Love (previously unreleased)

07. Blood For Poppies

08. Battle In Me

09. Automatic Systemic Habit

10. Big Bright World

11. Control

12. Empty

13. Magnetized

14. Even Though Our Love Is Doomed

15. No Horses

16. The Men Who Rule The World

17. No Gods No Masters

Weitere Infos unter

Web: https://garbage.com

Facebook: https://facebook.com/GarbageOfficial/