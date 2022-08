Therion: veröffentlichen neue Single „Pazuzu“ + starten Vorverkauf für „Leviathan II“

Mit über 100 Millionen Streams und einem äußerst erfolgreichen Album, das erst vor einem Jahr veröffentlicht wurde, waren die Symphonic Metal-Titanen Therion nicht untätig und setzen ihre epische Leviathan-Trilogie mit der beeindruckenden neuen Single Pazuzu fort.

Christofer kommentiert:

„Pazuzu ist ein Song, der ursprünglich für einen anderen Künstler geschrieben wurde. Wegen dem Ausbleiben einer positiven Antwort auf die Akzeptanz des Songs, haben wir beschlossen, ihn stattdessen für Therion umzuschreiben. Vom Stil her ist es also fast wie ein Coversong eines anderen Künstlers – aber immer noch von Therion geschrieben. Der Song enthält einige kraftvolle Gast-Vocals von Eclipse-Sänger Erik Mårtensson, in meinen Augen der „Blackie Lawless des AOR“, definitiv einer meiner Lieblingssänger aus dem letzten Jahrzehnt neuer Bands.“

Mit einer trotzigen Entschlossenheit, die man selten bei einer Metalband findet, haben Therion immer und ausschließlich das getan, was sie für richtig hielten. Niemals haben sie sich an eine Erfolgsformel gehalten, niemals haben sie das gleiche Album zweimal veröffentlicht, niemals haben sie wankelmütigen Freunden wie Erwartungen, kommerziellen Aspekten oder Trends nachgegeben, was es umso erstaunlicher macht, dass sie jetzt, 35 Jahre tief in ihrer geschichtsträchtigen Karriere, tatsächlich etwas tun, was jeder Fan gehofft, aber nie für möglich gehalten hat. Enter Leviathan, eine Trilogie, die sich auf alle Elemente konzentriert, für die Therion von unzähligen Metalfans rund um den Globus geliebt werden. Nachdem der erste Teil im Jahr 2021 für Gänsehautmomente sorgte und an die glorreichen Tage der Neunziger Jahre erinnerte, setzen die Symphonic Metal-Grandseigneurs ihren überraschend fanfreundlichen Weg mit ihrer epischen Odyssee Leviathan II fort.

„Wir wollten den Fans dieses Mal geben, was sie wollen“, teilt uns Musikprofessor Christofer Johnsson von seinem sonnigen neuen Zuhause auf Gozo, Malta, mit.

„Wir haben so lange gemacht, was wir wollten, dass wir es nur für fair hielten, den Spieß einmal umzudrehen.“ Wenn man 50 Jahre alt wird, könnte man einen solchen Schritt mit einer gewissen Altersmilde verwechseln. Da könnte man sich natürlich nicht mehr irren: Johnsson ist immer noch der musikalische Grenzgänger, der unter jedem Stein, den er umdreht, nach neuen Herausforderungen und einer Heldenreise sucht. Doch nach dem wahnsinnig ausgefeilten, aufwändigen Triple-Album-Rockmusical Beloved Antichrist hatte selbst ein Christofer Johnsson das Gefühl, hier eine gewisse Grenze erreicht zu haben. „Nach Beloved Antichrist fehlte mir die Richtung, denn ich hatte alles getan, was ich jemals tun oder erreichen wollte.“ Er setzte sich mit Leadsänger Thomas Vikström zusammen, um über ihren nächsten Schritt nachzudenken, als es ihnen schnell dämmerte: „Das Einzige, was wir nie getan haben, war, den Fans genau das zu geben, was sie wollten“, grinst er trocken.

Über Therion:

Seit ihren Anfängen – Therion gründeten sich ursprünglich als Death Metal-Band in den späten 80ern – hat Mastermind Christofer Johnsson einen weiten Weg zurückgelegt und eine perfekte Kombination aus orchestralem, symphonischem, gotischem und unglaublich eingängigem Metal definiert und entwickelt, die ihresgleichen sucht. Unterstützt von Therions erster kompletter Europatournee seit mehreren Jahren im November und Dezember 2022, wird Leviathan II ein weiteres spannendes Kapitel in Therions Geschichte schreiben.

