Machine Head: veröffentlichen neues Video „Nø Gøds, Nø Masters“, aus ihrem 10. Album „Øf Kingdøm And Crøwn“

Die Bay Area Metal-Ikonen Machine Head veröffentlichten am 26. August ihr brandaktuelles 10. Studioalbum Øf Kingdøm And Crøwn, das über Nuclear Blast X Imperium Recordings in den Läden und an den DSPs erhältlich ist. Streamt das neue Album hier und holt euch euer physisches Exemplar hier oder in einem Plattenladen in eurer Nähe (hier) ab.

Zur Feier des Erscheinungstages hat die Band ein brandneues Video zum Album-Track Nø Gøds, Nø Masters veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:

Der Gründer und Visionär von Machine Head, Robb Flynn, spricht über den neuen Track:

„Wir sind sehr stolz auf das Video zu Nø Gøds, Nø Masters. Es war eine unglaubliche Zusammenarbeit zwischen drei verschiedenen Kreativteams, die auf zwei verschiedenen Kontinenten gearbeitet haben. Unser Regisseur und Cutter Mike Sloat (Machine Head, Testament) hat sich mit der fantastischen Grupa 13 (Behemoth, Amon Amarth) zusammengetan, und die atemberaubenden 3-D-CGI stammen von Phil Radford alias MayaGuy von Strangebox. Der Track wurde von dem langjährigen Machine Head-Mitarbeiter Colin Richardson und seinem Tontechniker Chris Clancy meisterhaft abgemischt. Dies ist ein wirklich besonderer Song des Albums.“

Mehr Infos zum neuen Album Øf Kingdøm And Crøwn bekommt ihr hier:

