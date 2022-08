Battle Beast: erhalten Gold- und Platinauszeichnungen in Finnland

Das finnische Heavy Metal-Powerhouse Battle Beast hat für seine beiden letzten Alben Platin- und Gold-Schallplatten erhalten. No More Hollywood Endings (2019) wurde mit Gold für über 10.000 verkaufte Exemplare ausgezeichnet und Bringer Of Pain (2017) wurde mit Platin für über 20.000 verkaufte Exemplare in ihrer Heimat Finnland geehrt.

Die Band kommentiert:

„Wir sind absolut überwältigt von der Unterstützung durch unsere Fans – vielen Dank an euch alle! Das war so eine wunderbare Überraschung, mit der wir unsere Tournee beginnen konnten, und wir können es kaum erwarten, mit euch allen weiter zu feiern. See you soon, friends!“

Nuclear Blast äußerte sich zu diesem großen Erfolg:

„Finnland war schon immer ein großartiges Land für Metal und es war eine Freude zu sehen, dass alle vier letzten Battle Beast-Alben auf Platz 1 der finnischen Charts landeten. Die Platin-Auszeichnung für Bringer Of Pain und die Gold-Auszeichnung für No More Hollywood Endings sind nicht nur ein großer Erfolg für die Band, sondern auch für all die verrückten finnischen Metalheads, die so stark für ihre Lieblingsbands einstehen. Ich bin mir sicher, dass wir bald eine Auszeichnung für das neueste Circus Of Doom-Album feiern können. Und wir freuen uns darauf, Battle Beast während ihrer Europatournee eine kraftvolle, aber friedliche Schlacht auf der Bühne gewinnen zu sehen. Kippis!“

Das Sextett aus Helsinki ist derzeit auf Tournee, um ihr aktuelles, in den Charts platziertes Album Circus Of Doom (2022) zu unterstützen. Die 19 Shows umfassende Tournee begann am Donnerstag, den 25. August in Stockholm, Schweden, und endet am 18. September in Vosselaar, Belgien. Begleitet werden Battle Beast von dem Berliner Modern Metal-Trio Future Palace die Anfang des Jahres ihr hochgelobtes zweites Album Run veröffentlicht haben.

Für alle Konzerte sind ab sofort Tickets erhältlich.

Battle Beast – Circus Of Doom Europetour 2022

support: Future Palace – Tourdaten:

Seit ihrem Debütalbum Steel aus dem Jahr 2011 haben Battle Beast über 200 Millionen digitale Streams erreicht. Neben dem riesigen #1 Erfolg ihrer letzten vier Alben in den Albumcharts ihres Heimatlandes Finnland, erreichte ihr letztes Album Circus Of Doom (2022) einen bemerkenswerten #9 in den deutschen Albumcharts.

Battle Beast sind:

Noora Louhimo | Gesang

Eero Sipilä | Bass

Joona Björkroth | Gitarren

Juuso Soinio | Gitarristen

Janne Björkroth | Keyboards

Pyry Vikki | Schlagzeug

