The Cold Stares: veröffentlichen zwei neue Songs

Mit Nothing But The Blues und The Ghost veröffentlicht die aus Indiana stammende Blues Rock-Formation zwei neue Singles.

„Nothing But The Blues ist eine Art Fortsetzung des Themas unseres Songs Hard Times„, sagt Gitarrist und Sänger Christ Tapp. „Ich habe darüber nachgedacht, was es braucht, um ‚authentischen Blues‘ zu spielen, was traditionell bedeutete, durch die Schrecken des alten Südens zu leiden. Meiner Meinung nach gibt es so viele Dinge, die einen in der heutigen Welt, in der wir leben, im Blues definitiv unterkriegen können. Vieles in diesem Song ist leider autobiografisch, aber wie immer braucht es einige Herausforderungen und Kämpfe, um ehrliche Kunst zu schaffen.“

Mit Blick auf die eindringliche zweite Single der Band fügt Tapp hinzu: „The Ghost ist ein Song über den Verlust der wahren Liebe. Visuell ist es ein Mann, der sich in einer Hütte im Südwesten zurückzieht, den Verlust seiner Frau betrauert und nicht in der Lage ist, ihn zu überwinden. Er bleibt dort mit ihrem Geist und den Erinnerungen, die sie hatten. Für mich ist die ergreifendste Zeile in dem Song: ‚Sit around and stare at these walls, killing time until Jesus makes that call.'“

In den letzten zehn Jahren tourten The Cold Stares unermüdlich als Duo durch die Welt und begeisterten das Publikum in den USA und Europa mit einer wilden, mitreißenden Live-Show, die über ihr einfaches Gitarren- und Schlagzeug-Setup hinwegtäuschte. Jetzt hat die Band eine ganz neue Art von Chemie gefunden, als sie ihr nächstes Kapitel aufschlägt, indem sie ein drittes Mitglied hinzufügt und den klassischen Power-Trio-Sound kanalisiert, mit dem sie aufgewachsen ist. „Plötzlich verschwanden all die Parameter, die uns vorschrieben, was wir tun konnten und was nicht, und wir waren frei, jeden Sound zu kreieren, den wir wollten“, erinnert sich Tapp.

The Cold Stares wurden 2012 gegründet, als sich die langjährigen Freunde Tapp und Mullins bereit erklärten, für einen Aushilfsgig zusammenzuarbeite. Mit einem Sound, der weit über das hinausgeht, was ein Duo hätte schaffen können, sorgten die beiden aus Kentucky stammenden Musiker fast sofort für Aufsehen und veröffentlichten eine Reihe hochgelobter Alben, die sie u. a. mit Larkin Poe, Rival Sons, Reignwolf, Spoon, Grand Funk Railroad und Thievery Corp auf Tour brachten. American Songwriter lobte das „hart erkämpfte Engagement, die Ehrlichkeit und die Intensität“ der Gruppe, während No Depression ihren Sound als „Roots-Rocking-Feuerwerk“ bezeichnete, und Stücke ihrer Alben tauchten überall auf, von ESPN und TNT bis hin zum Videospiel-Hit Cyberpunk 2077.

Nachdem sie die Tournee für Heavy Shoes (ihr fünftes Studioalbum und Debüt bei Mascot Records) 2021 beendet hatten, kehrten Tapp und Mullins in ihre Wahlheimat Evansville, Indiana, zurück und mussten eine Entscheidung treffen. Der Sound der Band wurde im Studio immer ausgefeilter, aber wenn sie nicht anfangen wollten, auf der Bühne zu vorher aufgenommenen Backing-Tracks zu spielen, erreichten sie einen Punkt, an dem sie nicht mehr in der Lage sein würden, ihre Songs als Duo originalgetreu wiederzugeben.

„Wir waren schon seit einem Jahrzehnt zu zweit, also haben wir das nicht auf die leichte Schulter genommen“, sagt Tapp. „Aber wir kannten auch Bryce schon lange und wussten, dass er gut zu uns passen würde. Seit kurzem unterstützt Bryce Klueh die andern beiden mit seinem Bassspiel.“