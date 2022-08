Parkway Drive: exklusives Event in Berlin in Anwesenheit der Band

Die australischen Metal-Schwergewichte Parkway Drive – Winston McCall (Gesang), Luke Kilpatrick (Gitarre), Jeff Ling (Gitarre), Jia O’Connor (Bass) und Ben Gordon (Schlagzeug) überraschen uns unmittelbar vor Veröffentlichung ihres siebten Albums Darker Still (VÖ: 09.09. über Epitaph / Indigo) mit einem exklusiven Event in Berlin!

Am Abend des 08.09. steigt im Festsaal Kreuzberg ein Album-Pre-Listening in Anwesenheit der kompletten Band, auf das im unmittelbaren Anschluss ein Q&A folgt, in dessen Rahmen u.a. die Anwesenden Fragen an den sympathischen Fünfer aus Down Under los werden können.

Darüber hinaus wird es für Fans die Möglichkeit geben, über das Event an exklusives Darker Still Vinyl sowie individuelle Parkway Drive Shirts zu gelangen, die über einen Screen Printer vor Ort bedruckt werden.

Dazu erwartet die BesucherInnen eine Ausstellung zum Darker Still Album-Artwork, die von neuen Videoprojektionen der Band begleitet wird.

Die Daten kompakt:

Parkway Drive

Berlin Pop-Up Store inkl. Album Pre-Listening

Und Q&A Darker Still In Anwesenheit Der Band!

08.09.2022 Berlin – Festsaal Kreuzberg

Doors: 18:00 Uhr | Beginn Pre-Listening:

Der Eintritt ist frei!

Am 9. September beginnt dann in Leipzig die große Arena-Tour der Band und führt sie durch zahlreiche weitere Metropolen. Als Support haben Parkway Drive mit While She Sleeps einen weiteren Hochkaräter an Bord.

Parkway Drive Live 2022

Support: While She Sleeps

Die Tourdaten findet ihr hier:

Parkway Drive online:

Facebook

Instagra