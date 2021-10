The Cold Stares – Heavy Shoes

Alle guten Dinge sind drei, in diesem Fall sogar fünf – denn Heavy Shoes ist bereits der fünfte Silberling aus den Händen des amerikanischen Duos Chris Tapp und Brian Mullins. Blues Rock mit progressiven Elementen prägen die Stücke von The Cold Stares, die im August das neue Werk über Mascot Records veröffentlichten. In etwas unter 40 Minuten gibt es gleich zwölf Tracks, die eine feine Desert Attitüde versprühen, aber trotzdem eher im Blues zu Hause sind. Blickt man einmal in die Labelfamilie, bleibt dieser schnell bei Black Stone Cherry oder Monster Truck hängen. The Cold Stares agieren recht ähnlich und scheinen in diesem Gespann gut aufgehoben. Heavy Shoes wurde optisch in ein schauriges mexikanisches Artwork gekleidet. Aus den typischen Landesgewändern blicken leere Schädel und knochige Gesichtszüge. Auf den Titeltrack braucht man zudem nicht lange warten. Gleich als Einstieg geht es in die staubigen Schuhe, die nicht nur schwer durch den Wüstensand stapfen, sondern auch durch tanzbare Rhythmen wilde Kreise in den Sand ziehen. Druckvoll, ehe Stoner Like kommen The Cold Stares in Wallung. Den Groove nehmen die beiden Musiker direkt mit in 40 Dead Men. Langsam mit punktuellen Ausbrüchen lassen sie nichts im Lagerfeuer anbrennen. Nachts scheinen die flackernden Lichter weit über die Ebene. Musikalisch dröhnen Hard Times oder In The Night Time durch die immer kalten Wüstennächte. Die Stücke im Einzelnen kann man gut anbieten, nur im Kollektiv kommt schnell ein Einheitsbrei zustande. Dick gekocht, kann man bereits nach wenigen Durchläufen die mehligen Bohnen nur noch eingefleischten Fans anbieten. Heiß serviert kommen Save You From You oder auch Election Blues viel besser an. Bevor man Heavy Shoes tothört, lieber immer mal wieder punktuell genießen. Ansonsten kann man nicht viel beanstanden. Die Bassdominanz drückt den Hörer zu Boden und die passend dazu aufgezogenen Gitarrenriffs sitzen wie scharfe Krallen eines Adlers fest im Nacken. Bedrohlich, jedoch nicht tödlich agieren Brain und Chris, die man als Szeneliebhaber zumindest auf dem Zettel haben sollte. Höhepunktarm in einem guten Korsett kann man als Anspieltipp quasi alles anbieten und das offenbart nochmals die einheitliche Ausrichtung von Heavy Shoes.

HIER! geht es für weitere Informationen zu The Cold Stares – Heavy Shoes in unserem Time For Metal Release-Kalender.