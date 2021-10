Therion: Musikvideo zu „Nocturnal Light“ veröffentlicht

Die schwedischen Symphonic-Metal-Pioniere Therion haben Anfang des Jahres ihr siebzehntes Studioalbum Leviathan veröffentlicht, das sich als weiterer großer Erfolg erwies. Es stieg weltweit in die Album-Verkaufscharts ein und erreichte Platz acht (Rock & Metal) in Großbritannien, Platz elf in Deutschland und Platz 14 (physisch) in Schweden, um nur einige zu nennen. Jetzt veröffentlichen Therion ein weiteres düsteres und eindringliches Musikvideo zu einem Song aus Leviathan namens Nocturnal Light, das ihr euch hier ansehen könnt:

Christofer Johnsson von Therion kommentiert:

„Dies ist ein sehr epischer Song mit nahöstlichen Einflüssen, geschrieben von Thomas Vikström. Der Text handelt von der sumerischen Göttin Inanna. Es war einer seiner ersten Beiträge zu den Leviathan-Sessions.“