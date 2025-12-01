Thermality: kehren mit ihrer neuen Single/Video „Lost Inside“ zurück

Ein kraftvolles Statement der schwedischen Metal-Größe: Der Song fängt die Entwicklung der Band ein – rohe Emotionen verschmelzen mit wechselnden Rhythmen, wuchtigen Gitarren und explosiven Refrains.

Seht euch das Video zu Lost Inside hier an:

Lost Inside stammt aus Thermalitys brandneuem Album Concept 42, das am 28. November über Black Lodge Records veröffentlicht wurde. Concept 42 ist eine konzeptionelle Reise durch Identität, Widerstand und Transformation. Mit dieser Veröffentlichung erweitert Thermality erneut ihre Grenzen und vereint Verletzlichkeit und technisches Können zu einem Sound, der Herz und Verstand gleichermaßen berührt.