Thomas Godoj: heute Abend mit Marc Bräutigam (The Very End) im Livestream

Das Coronavirus hat die Welt auch nach Wochen noch im Griff und ein Ende ist längst noch nicht in Sicht. Zwar werden viele Maßnahmen, die zur Eindämmung des Virus eingeführt wurden, nun nach und nach wieder gelockert, doch von Normalität sind wir noch weit entfernt. Die meisten Geschäfte dürfen wieder öffnen, doch noch immer ist nicht klar, ob wir in diesem Sommer in den Urlaub fahren können, wann die Grenzen wieder geöffnet werden, wann wieder Konzerte, Festivals und andere Großveranstaltungen stattfinden können. Für Festivals und weitere Großveranstaltungen sieht es weiterhin düster aus, sie wurden bis zum 31. August untersagt und offenbar bleibt es auch dabei und kann eventuell sogar noch verlängert werden. Damit ist das endgültige Ende für die Festivalsaison 2020 beschlossene Sache. Auch wenn es eine harte Entscheidung ist, die eventuell viele Veranstalter die Existenz kostet, und den Fans viele langweilige Stunden zu Hause beschert, so ist es doch die einzig richtige, denn die Sicherheit und Gesundheit aller muss vorgehen.

Etliche Bands wirken der Langeweile in der konzertfreien Zeit jedoch schon eine ganze Weile entgegen, indem sie Geisterkonzerte/Onlinekonzerte im Netz streamen und so die Konzerte direkt in die Wohnzimmer der Fans verlagern. So kann sich der geneigte Rock- und Metalhead an die Empfehlungen der Regierung halten, braucht trotzdem nicht auf die tägliche Dosis Konzertfeeling zu verzichten und kann mit Flaschenbier und Chips von der Couch aus den rockigen Klängen lauschen. Das ist natürlich keine Entschädigung für die wegfallende Freiluftsaison, aber mehr ist in nächster Zeit wohl einfach nicht drin. In diesen sauren Apfel muss einfach jeder von uns beißen, ob er nun schmeckt, oder faul ist.

Viele Bands haben in den letzten Wochen vorgelegt und natürlich geht es weiter, solange, bis die Bands wieder auf die richtige Bühne können, um mit euch zu feiern. So wird es auch in den nächsten Wochen immer wieder Streamingkonzerte für euer heimisches Wohnzimmer geben. An diesem Wochenende kommen u. a. Fans von Stonewall Noise Orchestra, Sorcerer, Féleth, Versengold, Laura Guldemond (Burning Witches) & Guests, Anneke van Giersbergen, Toifel von Berliner Weisse, Illumishade und Lordi auf ihre Kosten. Den Anfang macht aber am heutigen Abend (22.05.) die Thomas Godoj Band. Thomas Godoj kennt vielleicht noch der eine oder andere von Dieter Bohlens Deutschland Sucht Den Superstar, denn dieses Format hat der Sänger und Songwriter im Jahr 2008 gewonnen. Das alleine macht das Event für Time For Metal Leser nun nicht wirklich interessant, jedoch wird es das durchaus, denn bei diesem Livestream steht The Very End Gitarrist Marc Bräutigam mit Godoj auf der Bühne und das wird die ganze Geschichte gleich ein wenig rockiger machen. Los geht es um 20:00 Uhr …

Hier geht es zu den Tickets: https://bit.ly/stayathomeWZK