Time, The Valuator: präsentieren neuen Sänger

Die deutsche Modern Rock / Metalcore Band Time, The Valuator hat mit Daniel Moczarski ihren neuen Sänger vorgestellt.

„Auf der Suche nach einem neuen Sänger fanden wir Daniel über YouTube-Cover und die Eskimo Callboy Auditions, bei denen er es in die engere Auswahl schaffte“, erzählt die Band. „Anschließend fingen wir sofort an, mit ihm am neuen Album zu arbeiten. Er bringt eine beeindruckende stimmliche Qualität mit, die die Energie unseres Stils optimal einfängt und bringt sich darüber hinaus auch noch mit frischen konzeptionellen Ideen ein. Wir freuen uns sehr darauf allen zu zeigen, was wir in den letzten drei Jahren ausgeheckt haben.“

Hier gibt es bereits ein Song Snippet von neuem Time, The Valuator Material mit Daniel:

Mit Songs voller Emotion, kraftvollen Vocals und mitreißendem Groove, sind Time, The Valuator zu einer der vielversprechendsten neuen Acts der modernen Rock-Sphäre aufgestiegen. Das deutsche Quintett beindruckt dabei nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrer Message. Mit den Worten von Gitarrist Rene Möllenbeck: „Time, The Valuator streben danach, etwas zu schaffen, an das man sich erinnert.“

Time, The Valuator kreieren aus Elementen des Progressive Metal, Alternative Rock, Djent und Pop einen einzigartigen Sound, der Genregrenzen sprengt und emotional berührt. Ihr 2018er Debütalbum How Fleeting, How Fragile (Long Branch Records) wurde international von Kritikern gefeiert und Singles wie Elusive Reasons, When I Meet Death oder Vibrant seitdem millionenfach gestreamt.

Live:

05.05. DE, Münster – Sputnikhalle /w Our Mirage

06.05. DE, Nürnberg – Stereo /w Our Mirage

12.05. DE, Hannover – Lux /w Our Mirage

13.05. DE, Bochum – Rotunde /w Our Mirage

14.05. DE, Wiesbaden – Schlachthof /w Our Mirage

18.05. DE, Köln – Helios 37 /w Our Mirage

19.05. DE, Berlin – Cassiopeia /w Our Mirage

20.05. DE, Hamburg – Logo /w Our Mirage

21.05. DE, Bremen – Tower /w Our Mirage

24.06. DE, München – Backstage /w Our Mirage, Tenside

30.06. DE, Leipzig – Naumanns /w Our Mirage

01.07. DE, Stuttgart – Juha West /w Our Mirage

29.-31.07. UK, Guildford – Radar Festival

14.09. DE, Düsseldorf – Tube /w Our Mirage

15.09. DE, Trier – Mergener Hof /w Our Mirage

30.09.-02.10. DE, Köln – Euroblast Festival

Time, The Valuator Line-Up:

Daniel Moczarski – Vocals, Songwriting, Co-Production

Rene Möllenbeck – Guitars, Keys, Songwriting, Co-Production

Cedric Dreyszas – Guitars, Songwriting

Ryan Voosen – Bass, Co-Songwriting, Co-Production

Yunus Proch – Drums, Co-Songwriting, Production

https://www.facebook.com/timethevaluator

https://www.instagram.com/timethevaluator/