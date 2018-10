Am 16. November werden Mercyful Fate LP Reissues ihrer klassischen Alben In the Shadows, Return of the Vampire und Time via Metal Blade Records veröffentlichen. Die Scheiben werden als 180g Picture Discs erhältlich sein und sind ab sofort vorbestellbar, entweder bei EMP oder über den Metal Blade ebay-store!

„You can spiral yourself into darkness with these classic Mercyful Fate albums, or you can exhibit them on your wall like I will. Either way, enjoy.“ – King Diamond

