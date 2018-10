Kataklysm: veröffentlichen animiertes Video zu „…And Then I Saw Blood“ – „Death… Is Just The Beginning Tour“ startet am Donnerstag

Die Montréaler Melodic Death Metaller Kataklysm starten diesen Donnerstag die große Death… Is Just The Beginning Europatournee mit ihren Labelmates von Hypocrisy und The Spirit. Heute veröffentlicht die Band ein neues, animiertes Musikvideo zum Song …And Then I Saw Blood.

Kataklysm erkundeten eine neue kreative und künstlerische Seite, als sie den berühmten rumänischen Visionär Costin Chioreanu anheuerten, um die Geschichte von … And Then I Saw Blood zu erzählen. Das Video zeichnet eine post-apokalyptische Welt auf. Zwei sterbende Brüder werden in eine Einrichtung gebracht, in der ihre Gedanken in eine digitale virtuelle Welt hochgeladen werden, die von Unterdrückern der Menschheit beherrscht und kontrolliert wird. Während die Hoffnung stirbt, sich dem System zu widersetzen, sind die beiden Brüder gezwungen, eine Entscheidung zu treffen – Entweder ihrem menschlichen Instinkt oder ihrem neu gefundenen Bewusstsein zu folgen.

Kataklysm Frontmann kommentiert:

„ …And Then I Saw Blood can be interpreted in many different ways as it has an open concept to it. Everyone can see it the way they want but we wanted an animated video done with an artistic flair. Costin was the perfect artist to do it. I told him the central theme of the track deals with the betrayal of two close friends. I asked him to bring in his own world on how he envisioned the song and theme. Costin totally out did himself in this futuristic but realistic interpretation of where we are headed as people continue to get absorbed by technology and this urge to create something bigger, stronger, and more intelligent in this obsession to become godlike.“

Zu sehen gibt es das Video hier.

Kataklysm live:

Death…Is Just The Beginning

w/ Hypocrisy, The Spirit

18.10. D Wiesbaden – Schlachthof

19.10. D Stuttgart – LKA Longhorn

20.10. D Munich – Backstage

21.10. CZ Zlín – Masters of Rock Café

23.10. H Budapest – Barba Negra

24.10. A Vienna – Arena

25.10. PL Wrocław – Zaklęte Rewiry

26.10. D Geiselwind – MusicHall

27.10. I Milan – Live Music Club

28.10. CH Pratteln – Z7

29.10. F Lyon – Ninkasi Kao

31.10. E Madrid – Sala Mon

01.11. E Barcelona – Razzmatazz 2

02.11. F Limoges – CC John Lennon

03.11. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

04.11. B Antwerp – Trix

05.11. D Hamburg – Docks

06.11. S Gothenburg – Trädgår’n

07.11. S Stockholm – Fryshuset

09.11. FIN Helsinki – The Circus

10.11. FIN Tampere – Pakkahuone

12.11. DK Copenhagen – Pumpehuset

13.11. NL Leeuwarden – Neushoorn

14.11. D Berlin – Kesselhaus

15.11. D Dresden – Eventwerk

16.11. D Oberhausen – Turbinenhalle 2

17.11. D Leipzig – Hellraiser

Kataklysm gehören zu den wenigen Bands, die schon seit einer gefühlten Ewigkeit Teil des Nuclear Blast-Rosters sind. 1992 in Montréal, Quebéc, Kanada gegründet, ist die Band bis heute einer der besten Extreme Metal-Exporte des Landes. Mit ihrer 25-jährigen Geschichte, in der sie in Europa, Nord- und Südamerika, Australien, Asien und kürzlich sogar als erste kanadische Metalband in Südafrika gespielt haben, sind Kataklysm eine führende Kraft im brutalsten und kraftvollsten Genre des Heavy Metal.

Die Band hat sich in den letzten 25 Jahren großes Ansehen in der Extreme Metal-Szene erarbeitet. 2016 wurde die Band sogar mit einem Juno Award ausgezeichnet und erreichte ihre bis dato höchste Platzierung in den deutschen Charts.

Weitere Infos:

www.kataklysm.ca

www.facebook.de/kataklysm

www.nuclearblast.de/kataklysm

