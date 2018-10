All That Remains: Gitarrist Oli Herbert ist verstorben

All That Remains: Gitarrist Oli Herbert ist verstorben

All That Remains bringen am 09.11.2018 ihr neues Album Victim of the New Disease heraus. Die gute Nachricht wird nun durch die übereinstimmenden Nachrichten überschattet das Oli Herbert, der Gitarrist der Band verstorben ist. Der Musiker wurde nur 44 Jahren.

All That Remains: „Wir sind am Boden zerstört, weil wir erfahren mussten, dass Oli Herbert, unser Freund, unser Gitarrist und Gründungsmitglied von All That Remains, verstorben ist“, schreibt die Band auf ihrem Instagram-Profil. Dazu stellen sie ein Bild von Herbert online.

Informationen zur anstehenden Tour gibt es natürlich noch keine. Sobald wir erfahren ob diese abgesagt oder verschoben wird informieren wir euch direkt in unseren News.

Jetzt braucht die Band und seine Familie erst einmal viel Kraft.

Kommentare

Kommentare