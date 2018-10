Das kroatische Duo 2Cellos meldet sich mit seinem neuen Album Let There Be Cello zurück. Schon am 19. Oktober 2018 wird ihr bereits fünftes Album veröffentlicht. 2Cellos, die Rocker am Cello, beziehen sich nicht nur im Titel ihres Albums Let There Be Cello auf AC/DC und deren legendäres Album Let There Be Rock. Vielmehr machen die Jungs, die bei Festivals wie Rock Am Ring oder Wacken spielen und durch Hallen und Stadien in der ganzen Welt touren, mit Let There Be Cello ihren Anspruch klar, die Rock-Stars der „Klassik“ ihrer Generation zu sein.

„Wir haben schon immer gesagt, dass wir Vorurteile über das Cello und die Grenzen um musikalische Genres aufbrechen wollen“, sagen Luka Šulic und Stjepan Hauser über ihr neuestes Projekt. „ Dieses Album zeigt das. Wir lassen uns von allen möglichen Quellen inspirieren, von Pop-Songs bis zu zeitloser klassischer Musik, von klassischem Rock bis hin zu unserer andauernden Liebe zur Filmmusik. Dieses Album hat all das – inklusive einiger 2Cellos Originale. Es gibt keine Regeln, lass da einfach Cello sein!“

Seven Nation Army Video

Der grandiose, selbstkomponierte Album-Opener Concept 2 könnte von Prog-Rock Bands wie YES stammen. Danach lassen es die 2Cellos mit Eye Of The Tiger von Survivor, Seven Nation Army von den White Stripes oder Whole Lotta Love von Led Zeppelin aber mächtig krachen. In den Led Zeppelin Super-Hit haben Luka Šulic und Stjepan Hauser auch ein Zitat eines Rockstars der Klassik eingebaut: Ludwig van Beethovens berühmtes Titelthema aus der Schicksals-Sinfonie.

Dass sich Rock und Klassik nicht ausschließen, zeigen auch die 2Cellos-Versionen von Vivaldi Storm, Asturias von Isaac Albeniz und die Champions Anthem, die sich auf Georg Friedrich Händels Fußball-Hit Zodak The Priest bezieht. Priates Of The Caribbean von Hans Zimmer, Perfect von Ed Sheeran, The Show Must Go On von Queen und nicht zuletzt auch Imagine von John Lennon oder der Super-Hit Despacito machen Let There Be Cello zu einem grandiosen „Klassik-Rock“-Album der Gegenwart.

Tracklist:

01. Concept2

02. Eye of the Tiger

03. Pirates of the Caribbean

04. Cadenza

05. Hallelujah

06. Perfect

07. Vivaldi Storm

08. Whole Lotta Love

09. Seven Nation Army

10. Asturias Meets Carmen

11. Despacito

12. The Show Must Go On

13. Imagine

14. Champions Anthem

