Måneskin: „I Wanna Be Your Slave“ als Video veröffentlicht

Måneskin muss man nicht mehr vorstellen. Diese phänomenale Band katapultierte sich an die Spitze der weltweiten Charts und erzielte bereits mehr als 2 Milliarden Streams. Ihre Singles Beggin’ und I Wanna Be Your Slave, letztere aus ihrem aktuellem Album Teatro d’Ira – Vol. I, (+750 Millionen Streams) sind aktuell auf Platz #1 bzw. #10 der Spotify Top 50 Global Charts.

Das offizielle Video zu I Wanna Be Your Slave versetzt den Zuschauer in einen voyeuristischen Loop, in dem verbotene Sehnsüchte mit kleinen Opfern verbunden werden. Als Stars einer gewagten Live-Show ohne Filter spiegeln Måneskin perfekt die Stimmung und den Text des Songs wider, in dem gegensätzliche Figuren von Sexualität in all ihren Nuancen sprechen und offenbart Widersprüche, die in jedem von uns stecken und uns menschlich und unvollkommen machen.

Das von Regisseur Simone Bozzelli inszenierte Video ist eine visuelle Erzählung über Machtverhältnisse in Beziehungen. Bozzelli ist Gewinner der 35. Venice International Film Critics’ Week mit dem Kurzfilm J’Adore, produziert von Think|Cattleya.

Die Band wählte für dieses Video Gucci Outfits und Accessoires aus den kultigsten Kollektionen ihres Kreativdirektors Alessandro Michele.

I Wanna Be Your Slave wurde in Italien, Finnland und Polen mit Platin ausgezeichnet; bekam sechs Mal Platin in Russland; in Österreich, Griechenland, Norwegen, Schweden und der Türkei erreichte die Single den Goldstatus.

I Wanna Be Your Slave und Beggin‘ erreichten in den UK Charts Platz 5 und Platz 7 und die Top20 der Spotify US-Charts. Måneskin ist die erste italienische Band, die zwei Singles gleichzeitig in den UK Top 10 Singles Charts hat.

In diesem Sommer (und darüber hinaus) werden Måneskin mit einigen der größten Namen der internationalen Musikszene die Bühnen der größten Musikfestivals in Europa teilen. Im Rahmen einer Tournee mit sechs bereits ausverkauften Konzerten für diesen Winter und das nächste Frühjahr werden sie zum ersten Mal in den wichtigsten Sportarenen Italiens auftreten.

Mit 24 Platin- und 4 Goldauszeichnungen brechen Måneskin auf beispiellose Weise Rekorde, setzen ihren internationalen Karriereweg fort und erobern die Welt mit ihrer Musik im Sturm.

Måneskin werden am 17.07. live bei Schlag Den Star (Pro7) mit einem Mix aus ihrem ESC-Sieger-Hit Zitti E Buoni und ihrer aktuellen Single I Wanna Be Your Slave im deutschen Fernsehen auftreten.