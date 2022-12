Time, The Valuator: veröffentlichen neue Single „Binary Pulse“

Das deutsche Modern Rock Quintett Time, The Valuator legt mit Binary Pulse eine brandneue Single, samt Musikvideo, vor. Der Song ist der inzwischen vierte Vorbote aus dem neuen Studioalbum der Band, welches im Frühjahr 2023 über Long Branch Records erscheinen soll.

Time, The Valuator über die neue Single Binary Pulse:

„Binary Pulse veranschaulicht die Gedanken, Gefühle, Ängste und Hoffnungen einer humanoiden Maschine von dem Moment an, in dem ihre logischen Abläufe beginnen eine unvorhersehbare Anzahl von Zyklen zu durchlaufen, die praktisch identisch mit denen eines menschlichen Geistes sind. Die Maschine ist sich ihrer selbst bewusst, aber es fehlt etwas Wesentliches, um das ‚Gefühl‘ der Identität zu erfahren, etwas jenseits des Sichtbaren und Greifbaren.“

Mit Songs voller Emotion, kraftvollen Vocals und mitreißendem Groove, sind Time, The Valuator zu einer der vielversprechendsten neuen Acts der modernen Rock-Sphäre aufgestiegen. Time, The Valuator kreieren aus Elementen des Progressive Metal, Alternative Rock, Djent und Pop einen einzigartigen Sound, der Genregrenzen sprengt und emotional berührt. Ihr 2018er Debütalbum How Fleeting, How Fragile (Long Branch Records) wurde international von Kritikern gefeiert und Singles wie Elusive Reasons, When I Meet Death oder Vibrant seitdem millionenfach gestreamt.

Das zweite Studioalbum der Band soll im Frühjahr 2023 über Long Branch Records erscheinen und widmet sich thematisch vor allem der Vermenschlichung von Maschinen, sowie der Maschinisierung der Menschen.

Time, The Valuator Line-Up:

Daniel Moczarski (Vocals, Songwriting, Co-Production)

Rene Möllenbeck (Guitars, Keys, Songwriting, Co-Production)

Cedric Dreyszas (Guitars, Songwriting)

Ryan Voosen (Bass, Co-Songwriting, Co-Production)

Yunus Proch (Drums, Co-Songwriting, Production)