Schattenmann: veröffentlichen „Menschenhasser“ Musikvideo

Schattenmann melden sich mit einem brandneuen Song zurück! Nach Veröffentlichung ihres letzten, dritten Studioalbums Chaos mitten in der Pandemie 2021, überraschte die Dark Rock & Industrial Metal Größe nun mit einem Musikvideo zu der neuen Single Menschenhasser.

Sänger Frank Herzig verrät: „Wer kennt das nicht, alles ist zu viel, alles kommt zusammen und bricht über einen herein. Egal ob beruflich oder privat manchmal ist es einfach genug und man möchte seine Ruhe haben. Die Welt um einen herum am liebsten ausschalten, alleine sein. Genau darum geht es bei Menschenhasser. Wir Schattenmänner sind keine Misanthropen, aber manchmal ist zu viel einfach zu viel und dann mutieren wir zum besungenen Menschenhasser. Mit diesem Song lassen wir all unseren Frust einfach raus und reagieren uns in jenen drei Minuten ab. Dieser Song ist für uns so etwas wie eine musikalische Therapie, nach der es einem einfach besser geht.“

Den neuen Schattenmann Clip zu Menschenhasser seht ihr ab sofort hier:

Schattenmann sind derzeit mit J.B.O. auf Tour, im Frühjahr 2023 geht es dann endlich auf die langersehnte Chaos Tour.

Schattenmann Chaos Tour 2023

Special Guest: Scarlet Dorn

01.04.23 (DE) Mannheim / MS CC

08.04.23 (DE) Hamburg / Markthalle

09.04.23 (DE) Leipzig / Hellraiser

14.04.23 (DE) München / Backstage

15.04.23 (DE) Köln / Club Volta

21.04.23 (DE) Berlin / Maschinenhaus

22.04.23 (DE) Hannover / Musikzentrum

29.04.23 (DE) Rüsselsheim / Das Rind

30.04.23 (DE) Nürnberg / Der Cult

05.05.23 (DE) Oberhausen / Kulttempel

06.05.23 (DE) Bremen Tivoli

