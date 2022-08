Time, The Valuator: veröffentlichen neue Single „Ivy“

Das deutsche Modern Rock / Metalcore Quintett Time, The Valuator legt mit Ivy eine brandneue Single, samt Visualizer, vor.

Time, The Valuator über die neue Single Ivy:

„In Ivy geht es um Zwangshandlungen, welche sich auf die Natur der namensgebenden Pflanze beziehen: Sie wachsen schnell und entziehen Ihrer Umgebung die Energie. Zwangshandlungen sind tief verwurzelt und ranken sich um das Gerüst unseres Verstandes, ohne das man es zunächst wahrnimmt. Dies geschieht bis zum Punkt, an dem man sich ihrer festen Griffe nicht mehr entziehen kann und die Kontrolle verliert. Doch Ivy dreht sich nicht ums Aufgeben, sondern mehr um Selbstwahrnehmung, Erkennung, Widerstand und die Willenskraft für seinen eigenen Geist einzustehen.“

Mit Songs voller Emotion, kraftvollen Vocals und mitreißendem Groove, sind Time, The Valuator zu einer der vielversprechendsten neuen Acts der modernen Rock-Sphäre aufgestiegen. Das deutsche Quintett beindruckt dabei nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrer Message. Mit den Worten von Gitarrist Rene Möllenbeck: „Time, The Valuator streben danach, etwas zu schaffen, an das man sich erinnert.“

Time, The Valuator kreieren aus Elementen des Progressive Metal, Alternative Rock, Djent und Pop einen einzigartigen Sound, der Genregrenzen sprengt und emotional berührt. Ihr 2018er Debütalbum How Fleeting, How Fragile (Long Branch Records) wurde international von Kritikern gefeiert und Singles wie Elusive Reasons, When I Meet Death oder Vibrant seitdem millionenfach gestreamt.

Time, The Valuator Line-Up:

Daniel Moczarski – Vocals, Songwriting, Co-Production

Rene Möllenbeck – Guitars, Keys, Songwriting, Co-Production

Cedric Dreyszas – Guitars, Songwriting

Ryan Voosen – Bass, Co-Songwriting, Co-Production

Yunus Proch – Drums, Co-Songwriting, Production

Live:

30.09.-02.10. DE, Köln – Euroblast Festival

