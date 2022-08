Tankard: zweite Single & Videoclip „Ex-Fluencer“

Auch nach 40 dampfenden, leberzerstörenden, darmstreckenden Jahren im Namen des Heavy Metal ist der Tankard-Bierzug nicht zu bremsen. Pünktlich zu den Feierlichkeiten rund um ihren 40. Geburtstag lassen Tankard am 30. September Pavlov’s Dawgs von der Leine, ihr insgesamt 18. Album und Debüt für das neue Label Reaper Entertainment.

Am Freitag präsentierten unsere Lieblings-Frankfurter die zweite Single Ex-Fluencer und beweisen, dass sie auch nach 40 Jahren Bandgeschichte noch lange nicht zum alten Eisen gehören.

Der offizielle Videoclip wurde auf dem diesjährigen Rockharz Festival mitgeschnitten, bei dem der Song seine Live-Premiere feierte.

Zu sehen gibt es das Video hier:

Gerre kommentiert:

„Inhaltlich geht es bei dem Song um die Schattenseiten des Social-Media-Wahns, in dem sich die Protagonistin zusehend verliert und in eine komplett surreale Welt abdriftet, zum Schluss aber glücklicherweise dort wieder herausfindet. Unser Gitarrist Andi hat bei Ex-Fluencer meiner Meinung nach eines der geilsten Riffs der neuen Scheibe kreiert, untermalt mit Szenen vom diesjährigen Rockharz-Festival mit den sensationellen Fans im Rücken kann dieser Clip ja eigentlich nur zu einem Hit mutieren! CLICK OR DIE!“

Produziert und aufgenommen wurden Album und Single wieder im Gernhard Studio Troisdorf, gemeinsam mit Produzent Martin Buchwalter.

Pavlov’s Dawgs ist ab sofort auf CD, farbigen Vinyl, limitierten Earbook mit bisher unveröffentlichten Bildern aus 40 Jahren Tankard und als limitiertes Boxset inklusive zweier Demos auf Kassette vorbestellbar: https://lnk.to/TankardPavlovsDawgsPR

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. Pavlov`s Dawg

2. Ex-Fluencer

3. Beerbarians

4. Diary Of A Nihilist

5. Veins Of Terra

6. Momento

7. Metal Cash Mashine

8. Dark Self Intruder

9. Lockdown Forever

10. On The Day I Die

Toudates:

20.08. – Reload-Festival (D)

09.09. – Hamburg (D), Kronensaal

10.09. – Flensburg (D), Roxy

23.09. – Mexico Metal Fest (Mex)

25.09. – Santiago de Chile (CHL), Blondie

30.09. – Lingen (D), Alter Schlachthof

15.10. – Mallorca – Full Metal Holiday

27.12. – Andernach (D), Juz Live

28.12. – Aachen (D), Musikbunker

29.12. – Trier (D), Mergener Hof

30.12. – Frankfurt (D), Batschkapp

2023:

06.01. – Stuttgart (D), Im Wizemann

