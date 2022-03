Vultus: neues Album „Sol Invicto“ erscheint am 15.04.2022

Am 15. April 2022 wird das neue Album der deutschen Heavy/Black/Thrash Metal Band Vultus – Sol Invicto via Iron Shield Records auf CD veröffentlicht.

„Wir sind Vultus, eine Black Heavy Metal Band aus Berlin! Gegründet in Guadalajara, Spanien als Death/Thrash Formation unter dem Namen Sadistic.

Heutzutage ist die Band mit dem neuen Namen Vultus nach Berlin gezogen. Die Texte sind philosophischer Natur und behandeln meist die dunklen Seiten des Seins. Unterlegt sind diese mit mächtigen Riffs, oft wütend, aber auch atmosphärisch.

Dieser Release ist erst der Anfang einer Reise in die Abgründe des Menschseins. Live schaffen wir es problemlos, die Energie der Musik mit nur zwei Musikern darzubieten, ähnlich Bands wie Mantar und Bölzer! Wir hoffen auf eine Rückkehr der Konzerte und Festivals mit Beginn des Frühjahrs!

Bis dahin, don’t miss our Masterpiece Sol Invicto!

Sol Invicto Tracklist:

1. Ex Nihilo

2. Incipit

3. Venomous Words

4. Destinal, New Tide Of Flesh

5. Mors Ab Alto

6. Sol Invicto

7. Arise Of Commiserations

Line-Up:

Samuel Guimeràns – Vocals, Bass, Guitars

Jorge García Toubes – Drums

https://www.facebook.com/vultusXXII/