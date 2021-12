Torrential Rain: mit neuer Single unterwegs

Seit Anfang 2020 veröffentlichte die Band bis heute, Quartal für Quartal, eine Single nach der anderen. Neben einer Millionen Streams (Over all) festigte sich Torrential Rain den Platz in mehreren Editorial Playlists. Nach Time Will Tell, Why Do I Care und Obstacles stand der versprochene vierte Release am 16.12.2021 an. Songwriter Christopher Danner gibt einen Einblick: „In der gesamten Zeit, in der wir jetzt Singles gemacht haben, konnten wir die verschiedensten Stile miteinfließen lassen, um zu sehen, was gefällt uns und was funktioniert. Ich glaube, es ist am allerbesten ein Jahr aufzuhören mit einem Song der ordentlich reinhaut. Macht euch auf einen schönen Brecher gefasst, der all das enthält, das uns als Band auszeichnet. Mit der ein oder anderen Überraschung darf gerechnet werden 😉.“