Trauma: veröffentlichen neues Album „Gocce Nel Mare Di Caos“

Die italienische Hardcore-Punk-Band Trauma hat ihr neues Album Gocce Nel Mare Di Caos veröffentlicht. Der zweite Longplayer der Gruppe aus Pavia erschien über Total 13 Records und Wrong Disk Records.

Trauma wurden im März 2022 gegründet und orientieren sich musikalisch stark an der italienischen Hardcore-Punk-Szene der 1990er-Jahre. Zu den prägenden Einflüssen der Band zählen unter anderem Skruigners und Sottopressione. Nach ihrem Debütalbum Tenere Lontano Dalla Portata Dei Bambini, das im November 2023 erschien, legt die Band nun mit ihrem zweiten Studioalbum nach.

Das neue Werk umfasst acht Songs in italienischer Sprache und greift Themen aus dem Alltag der Band auf. Laut Trauma entstand Gocce Nel Mare Di Caos aus der Reibung mit der täglichen Realität und verarbeitet persönliche Erfahrungen, Nostalgie sowie ein grundlegendes Gefühl von Unruhe. Musikalisch bewegt sich das Album weiterhin im Umfeld des klassischen italienischen Hardcore Punk, dessen Atmosphäre aus Spannung und Dringlichkeit die Band seit ihren Anfängen prägt.

Im Vergleich zum Vorgänger wollte die Band ihre musikalische Ausrichtung jedoch weiterentwickeln. Ohne ihre Hardcore-Punk-Wurzeln aufzugeben, integrieren Trauma auf dem neuen Album vermehrt Breaks, die sich vom typischen „Tupa-Tupa“-Rhythmus entfernen und stellenweise Einflüsse aus Grindcore einbringen. Blastbeats tauchen immer wieder in den Songs auf und sorgen für zusätzliche Dynamik und eine weniger vorhersehbare Struktur.

Die Band selbst betont, dass sie die Musik für sich sprechen lassen möchte. Wer sich mit bestimmten Sounds sowie der Haltung und Ausdrucksweise des Hardcore Punk identifizieren könne, finde möglicherweise auch einen persönlichen Zugang zu diesem Album.

Gocce Nel Mare Di Caos Tracklist: