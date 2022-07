Trauma: enthüllen Trackliste, Album vorbestellbar

Die Bay Area Thrash Legenden Trauma werden am 09.09.2022 ihr neues Album Awakening bei Massacre Records veröffentlichen!

Heute haben sie die Trackliste des Albums veröffentlicht, die weiter unten zusammen mit dem Coverartwork, das von Ioannis / Dangerous Age gestaltet wurde, verfügbar ist. Juan Urteaga kümmerte sich im Trident Studio um den Mix und das Mastering des Albums.

Awakening ist deutlich härter als seine Vorgänger ausgefallen und verspricht, ein wahres Fest für jeden Metalfan zu werden!

Traumas neues Album Awakening wird als CD Digipak, limitierte Vinyl LP sowie in digitalen Formaten erhältlich und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/trauma-awakening

Trauma – Awakening

CD Digipak

1. Walk Away

2. Ted Talks

3. Death Of The Angel

4. Meat

5. The River Red

6. Burn

7. Falling Down

8. Voodoo

9. End Of Everything

10. Blind

11. Death Machine

Ltd. Vinyl LP

A-Side

Walk Away

Death Of The Angel

Meat

The River Red

Burn

B-Side

Falling Down

Voodoo

End Of Everything

Blind

Death Machine

Trauma live:

14.08.2022 BE Kortrijk – Alcatraz Open Air

Trauma online:

https://www.traumametal.com

https://www.facebook.com/traumathrash