Slipknot: kündigen neues Album „The End, So Far“ für den 30.09.2022 an

Im Herbst letzten Jahres veröffentlichten Slipknot mit The Chapeltown Rag die erste neue Musik seit zwei Jahren und ließen die Fans damit auf ein neues Album hoffen. Spätestens, als Corey Taylor kürzlich bei einer Knotfest Roadshow in Ohio ankündigte, mit neuer Musik sei „very fucking soon” zu rechnen, ging die weltweite Vorfreude endgültig durch die Decke. Denn ein neues Slipknot-Album ist ein Ereignis – und am 30. September wird es passieren. Dann nämlich erscheint The End, So Far, das neue, insgesamt siebte Werk der Grammy-ausgezeichneten Metal-Ikonen aus Iowa.

Den Anfang macht die Lead-Single The Dying Song (Time To Sing), die jetzt bei allen Streamingdiensten verfügbar ist und von einem Musikvideo begleitet wird, das im YouTube-Kanal der Band angesehen werden kann. Regie führte einmal mehr Slipknots very own M. Shawn „Clown“ Crahan. Auch die letztjährige Überraschungs-Single The Chapeltown Rag ist Teil des Tracklistings (siehe unten).

Ein Teil der Faszination von Slipknot ist es, dass sie zugleich unglaublich populär und zutiefst rätselhaft sind. Und dass sie immer wieder kompromisslos neue Wege beschreiten, um den Geltungsbereich von Rockmusik neu zu definieren, mit neuem Leben zu füllen und weiterzuentwickeln. The Dying Song (Time To Sing) ist dafür ein leuchtendes Beispiel – und es macht gespannt auf das restliche Album. Crahan sagt im Hinblick darauf: „Neue Musik, neue Kunst und neue Anfänge. Macht euch bereit für das Ende.“

Tracklist:

1. Adderall

2. The Dying Song (Time To Sing)

3. The Chapeltown Rag

4. Yen

5. Hivemind

6. Warranty

7. Medicine For The Dead

8. Acidic

9. Heirloom

10. H377

11. De Sade

12. Finale

The End, So Far wurde von Slipknot und Joe Barresi produziert. Das Album kann ab sofort in verschiedenen Vinyl-Varianten und zehn (!) unterschiedlichen CD-Versionen vorbestellt werden, jede mit einem einzigartigem Artwork. Das letzte Album We Are Not Your Kind erschien 2019, fuhr glänzende Kritiken ein und bescherte der Band u.a. ihre die dritte aufeinanderfolgende #1 in den Billboard 200. Ähnlich groß war der Einschlag international, mit #1-Platzierungen in insgesamt 12 Ländern, darunter das UK, Kanada und Australien. In Deutschland erreichte das Werk Platz 2 der Charts.

Zehn Jahre nach dem ersten Knotfest in den USA und darauffolgenden Ablegern in Japan und Lateinamerika findet in wenigen Tagen, am 30. Juli, die Premiere von Knotfest Germany statt (Oberhausen, Rudolf Weber-ARENA). Neben dem Festival-Headliner und Kurator Slipknot treten insgesamt zehn weitere Acts auf, darunter Meshuggah, In Flames, Tesseract und Ghostemane. Die Bands und Artists werden beim Knotfest Germany auf einer spektakulären Open-Air Bühne und einer zweiten Hauptbühne in der Arena auftreten. Darüber hinaus wird das vollständige Slipknot Museum vor Ort präsentiert und ausgewählte Arts & Culture-Installationen sowie Gastronomie-Angebote das Knotfest Germany zu einem außergewöhnlichen Happening für bis zu 25.000 Festival-Besucher machen.

Über Slipknot

Eine Band wie Slipknot gab es nie zuvor – und wird es nie wieder geben. Wie eine Spore, die sich aus dem Mittleren Westen über den Rest der Welt verteilt, haben sie sich still und heimlich zu einer der kompromisslosesten, maßgeblichsten und einzigartigsten Bands der Welt entwickelt, deren Einfluss ebenso ansteckend wie inspirierend ist. Seit sie 1999 in Iowa die Saat für eine Revolution ausbrachten, gewannen die musikalischen Ausreißer einen Grammy Award, erlangten allein in den USA 15 Platin- und Goldzertifizierungen und 5 Mal Gold in Deutschland und Dutzende weitere Zertifizierungen weltweit, dazu kommen mehr als 8,5 Milliarden Streams und 3,5 Milliarden Views – beispiellose Zahlen für einen Rock-Act. Der Rolling Stone zählte das bahnbrechende Platin-Album Iowa (2001) zu The 100 Greatest Metal Albums of All Time, The Ringer attestierte: „Sie sind die wichtigste Heavy-Band ihrer Ära“. Ihr letztes Album We Are Not Your Kind bescherte der Band in den USA die dritte #1-Platzierung in Folge und stürmte weltweit in elf weiteren Ländern auf Platz 1 (Platz 2 in Deutschland). Auch live liefern Slipknot stets ein unnachahmliches Erlebnis für alle Sinne, ob bei ihren ausverkauften internationalen Tourneen oder bei ihrem eigenen Festival Knotfest.

