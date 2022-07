My Own Ghost: enthüllen Trackliste, Album vorbestellbar

Die Modern Hard Rock Band My Own Ghost hat die Trackliste ihres kommenden Albums Shadow People enthüllt, siehe unten!

Shadow People wird am 14.10.2022 bei Massacre Records erscheinen und Jewel Case CD sowie in digitalen Formaten erhältlich sein. Hier kann man das Album bereits vorbestellen » https://lnk.to/shadowpeople

Das Coverartwork wurde von Paolo Fortades gestaltet. Es zeigt den Broadway in Los Angeles mit seinen Neonlichtern und einem düsteren Himmel, welches wunderbar die Stimmung der Songs auf dem Album reflektiert.

Das Album wurde von Hiili Hiilesmaa / Coal House Recordings produziert sowie gemischt und von Svante Forsbäck / Chartmakers gemastert.

Die erste Single vom Album wird am 3. August erscheinen.

My Own Ghost – Shadow People

1. 10-97 Downtown

2. DecadenCity

3. Jet Black Heartbreak

4. Between Now And The End

5. Regrets From The Past

6. Number 2110

7. Remember

8. Shadow In Your Room

9. Black Rose Motel

10. Home

11. Dark River

12. Somebody Else’s Sky

13. Nightdrive