My Own Ghost: veröffentlichen neue Single nebst offiziellem Video

Die Modern Hard Rock Band My Own Ghost hat heute ihre neue Single Shadow In Your Room veröffentlicht!

Passend dazu gibt es auch ein offizielles Video, das man sich hier ansehen kann:

My Own Ghost über den Song:

„Dieser Song hat dieses 80er-Jahre-Flair und eine sehr dunkle und melancholische Note mit melodischen Harmonien. Zunächst scheint der Song ein klassisches Liebeslied zu sein, aber schon im ersten Refrain wird klar, dass es sich um eine sehr verdrehte Liebe handelt, die an krankhafter Besessenheit grenzt.“

Die neue Single stammt vom kommenden My Own Ghost Album Shadow People, das am 14.10.2022 bei Massacre Records erscheinen und Jewel Case CD sowie in digitalen Formaten erhältlich sein wird. Hier kann man das Album vorbestellen » https://lnk.to/shadowpeople

