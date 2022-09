My Own Ghost: veröffentlichen offizielles Video zu „Somebody Else’s Sky“

Die Modern Hard Rock Band My Own Ghost hat heute Somebody Else’s Sky, die neue und letzte Single vom kommenden Album Shadow People, veröffentlicht!

Das offizielle Video zur Single kann man sich hier ansehen:

My Own Ghost über den Song:

„In diesem Lied scheint es, als ob die verfolgte Frau den Annäherungsversuchen des Verfolgers schließlich nachgibt, so dass alle Individualität und alles Leben sie verlassen hat. Sie lässt ihr bisheriges Leben los und gibt sich ganz diesem anderen Menschen hin. Anfangs wehrt sie sich noch dagegen, doch im weiteren Verlauf des Liedes verliert sie sich immer mehr, bis sie sich in diesen leblosen, gebrochenen Engel verwandelt.“

Das kommende My Own Ghost Album Shadow People wird am 14.10.2022 bei Massacre Records erscheinen und als Jewel Case CD sowie in digitalen Formaten erhältlich sein. Hier kann man das Album vorbestellen » https://lnk.to/shadowpeople

