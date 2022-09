Enemy Inside – Seven

Im letzten Jahr hat die deutsche Gothic Rock Band Enemy Inside, die sich an Symphonic Metal Elementen bedient, ihr zweites Studioalbum Seven veröffentlicht. Damit lösten sie ihr Debüt Phönix aus dem Jahr 2018 ab. Die Musiker aus Aschaffenburg setzen auf ihre Sängerin Nastassja Guilia. Sie hatte gemeinsam mit Evan K das Projekt 2017 gegründet. Unter dem Label Rock Of Angels Records konnten sie die gute Dreiviertelstunde professionell an den Mann bringen. Die Melodic Metal Session startet mit dem Opener Crystallize. Warme Riffs und elektronisch unterstützte Vocals von Nastassja dringen schnell in die Ohren.

Schnell versucht die Truppe das Tempo so hoch zu halten, dass atmosphärische Soundwände zur Entfaltung kommen können. Auf Seven greifen sie zu altbekannten Mitteln aus den bereits genannten Genres, ohne dabei zu vergessen, ein eigenes Gesicht zu generieren. Ein Stück Delain, ein bisschen Evanescence, dazu griffige Melodien und runde Lyrics bringen eine gute Balance in die Scheibe. Die härteren Beats zum Beginn von Alien bestätigen, dass sie nicht nur auf Kuschelkurs aus sind. Flexibel springen sie einmal quer durch die möglichen Soundbretter, die sich ihnen bieten, um geschickt den verschneiten Gipfel Richtung Tal zu gleiten. Im Fokus bleibt die ganze Zeit Nastassja Guilia, die dem Druck ohne Probleme standhalten kann. Die stärkste Komposition kann man wohl mit Release Me ausmachen. Modern, wild und trotzdem Gothic düster bringen Enemy Inside ihren ersten großen Hit zum Tragen. Das im Querschnitt anspruchsvolle Werk Seven kann man auch noch ein Jahr nach dem Release ohne Probleme auf den eigenen Geschmack antesten. Die zwei Gitarren bringen einen vollen Sound, kleine Soli brechen verhärtet Fronten auf und am Ende des Tages können die fünf Künstler mit ihrem Langeisen Seven sehr zufrieden sein. Da darf man gespannt in die Zukunft blicken. Mal schauen, wann das dritte Werk in unsere Hände fällt.

