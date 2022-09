Frogleap Studios am 25.09.2022 in der Edel Optics Arena Hamburg

Event: Frog Leap Studio – Tour 2022

Bands: Frogleap Studios

Ort: Edel-Optics-Arena Hamburg

Datum: 25.09.2022

Kosten: 66 €

Genre: Metal-Cover

Link: www.frogleapstudios.com

Unter dem Namen Frogleap Studios verbirgt sich ein musikalischer Ausnahmekünstler, der in den sozialen Medien, vor allem auf YouTube, sicher schon bewusst und unbewusst jedem Metalhead über den Weg gelaufen ist. Leo Moracchiolis Metal-Coverversionen von bekannten Pop- und Rocksongs bringen mehrere Millionen Klicks ein. Dafür lädt sich der Metalinfluencer hin und wieder auch einmal Gastsänger*innen und Musiker*innen ein. Für 2022 wurde nun eine große Europatour angekündigt, die ihn und seine Gäste heute, am 25. September nach Hamburg führt.

Wir machen uns von Berlin aus auf dem Weg. So weit ist es ja nicht. In der Edel Optics Arena angekommen, besorgen wir uns unsere Pressekarten und bahnen uns den Weg nach vorne. Ausverkauft ist die Show heute leider nicht. Ein Umstand, der in letzter Zeit einige Touren und Konzerte trifft. Dennoch haben sich einige Metalheads eingefunden und leer ist die Edel Optics Arena nicht. Das muss von der Bühne aus auch Eindruck gemacht haben, denn Leo erklärt später, dass Hamburg bisher die größte Show der Tour ist.

Im Fotograben erleben wir die ersten drei Songs ganz nah. Es ist doch immer wieder ein schöner Vorteil, für die Fotos zum Eventbericht verantwortlich zu sein. Mit der Metalversion von Party Rock Anthem startet der Abend mit Frogleap und Leo Moracchioli. Wunderbar für E-Gitarre und Drums, umgesetzt und dargeboten von hervorragenden Musikern. Für die Stimmung zwar nicht notwendig, aber trotzdem ganz lustig anzusehen, ist auch für Animation gesorgt. In Form eines bösen Metalhäschens, das wild über die Bühne und dem Fotograben headbangt.

Die anfängliche Frage, ob die auf YouTube und Co. beliebten Coversongs auch live gut ankommen, stellt sich schon mit Beginn der Show gar nicht mehr. Mit Leichtigkeit nehmen die Musiker das Publikum mit und eine große Party startet. Mitsingen kann eh jeder, trotz knallharter Metalmiene. Ob da Soundtracks von den Ghostbusters oder Pokemon von der Bühne schallen oder Coverversionen von Pink, Adele oder The Cranberries. Für das eine oder andere Lied holt sich Leo Moracchioli weibliche Unterstützung auf die Bühne. Sängerin Hannah Boulton schmettert nicht nur eine starke Version von Adeles Hello, sondern punktet auch bei Duetten.

Begleitet wird der gesamte Abend von einer beeindruckenden Lichtshow, die für eine passende Atmosphäre sorgt.

Nach nicht ganz zwei Stunden und zwei Zugaben verabschieden sich die Musiker mit und um Leo Moracchioli in Hamburg. Ein schöner Abend geht zu Ende, auch wenn das Konzert an sich schon noch etwas länger hätte gehen können. Material hätte Frogleap genug gehabt.