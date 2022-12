Aphyxion: veröffentlichen neue Single „Heavy Shadows“ (feat. Immerse)

Als weiteren Vorboten ihres am 10. Februar 2023 über Circular Wave erscheinenden neuen Albums Ad Astra, entsenden die dänischen Metalcore-Aufsteiger Aphyxion eine Co-Produktion zum Thema Mental Health mit Immerse, einem schlagkräftigen Quartett aus Bristol, UK.

Heavy Shadows ist ein mentaler Zustand, dem man nur schwer entkommen kann, wenn der eigene Verstand anfängt, einem Streiche zu spielen. Und wohin kann man sich wenden, wenn die dunkle Falle in einem selbst liegt? Der Song vermittelt über die mit teils dissonanten Elementen versetzte Spannung, wie es sich anfühlt, wenn die Angst in jedem Winkel des eigenen Geistes lauert. Als zusätzliche Stimme sind die Guest Vocals von Archie Hatfield (Immerse) zu hören.

Heavy Shadows ist ein Song, der von Aphyxion-Sänger Michael Vahls eigenen Erfahrungen mit den rohen Emotionen inspiriert ist, die einen kurz vor einer Panikattacke überkommen. Man wird von irrationalen Gedanken überflutet, schnappt verzweifelt nach Luft und spürt, wie sich der Brustkorb immer mehr zusammenzieht. Es ist schwer, jemandem zu vermitteln, wie sich eine solche Attacke wirklich anfühlt, aber der Stress und die in solchen Momenten gesteigerte Sensorik, die damit einhergehen, sind immens und sehr real.

Produzent und Gitarrist Jonas Haagensen über den Gastsänger:

„Der Song fühlte sich bereits richtig an und drückte auch all die Dinge aus, die wir damit vermitteln wollen, aber es war, als ob im Verborgenen die Möglichkeit wartete, in einen noch höheren Gang zu schalten, um auf das maximal mögliche Energieniveau zu kommen. Wir wollten etwas Schrilleres und Aggressiveres, und als das Gespräch über ein Feature von Immerse aufkam, öffneten sich die letzten Türen wie von selbst. Archie hat allem, was schon da war, noch einmal die Krone aufgesetzt. Wir sind absolut begeistert, dass wir ihn für den Track gewinnen konnten.“

Über Aphyxion

Aphyxion unterwerfen sich keinen Genre-Definitionen, und die Veröffentlichung ihres dritten Albums Void im Jahr 2019 markierte den Wechsel von ihrem Death-Metal-Erbe hin zu einem zeitgemäßeren Metalcore-Sound, der die Band bereits auf eine neue Ebene gehoben hat. Die Band verschiebt immer wieder Grenzen, sowohl für sich selbst als auch für ihre stetig wachsende Fangemeinde.

Sie waren die jüngste Band, die jemals auf dem Wacken Open Air gespielt hat, standen mit Bands wie Metallica, Soilwork und Soulfly auf einer Bühne und haben bis heute mehr als 450 Shows in ganz Europa gespielt.

Aphyxion live 2023:

06.01. Kopenhagen, DK

07.01. Aarhus, DK

13.01. Aalborg, DK

14.01. Odensen, DK

28.01. Køge, DK

16.02. Osnbarück (mit Chaosbay)

17.02. Hannover (mit Chaosbay)

18.02. Köln (mit Chaosbay)

23.02. Jena (mit Chaosbay)

24.02. Schweinfurt (mit Chaosbay)

25.02. München (mit Chaosbay)

Aphyxion sind:

Michael Vahl – Gesang

Jais Jessen – Gesang, Bass

Jonas Haagensen – Gitarre, Produktion

Jesper Haas – Gitarre

Jakob Jensen – Schlagzeug

Mehr zu Aphyxion:

https://www.instagram.com/aphyxion/?hl=da

https://www.facebook.com/aphyxion