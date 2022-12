Sabaton: „Christmas Truce“ Popup Vinyl als Sammleredition jetzt im Vorverkauf

Ganz im Geiste der anstehenden Weihnachtssaison, läuten die schwedischen Metallegenden von Sabaton die festliche Zeit mit der Ankündigung ihrer brandneuen Popup Vinyl Christmas Truce ein.

Jetzt im Vorverkauf erhältlich, zollt dieses Sammlerstück dem äußerst beliebten Track Christmas Truce Tribut, welcher auf dem Album The War To End All Wars erschienen ist. Die Vinyl beinhaltet drei verschiedene Versionen des Songs, inklusive der Symphonic Version, erstmalig erschienen auf Sabatons The Symphony To End All Wars. Sie erscheint am 23. Dezember 2022.

A-Seite:

Christmas Truce

Christmas Truce (Radio Edit)

B-Seite:

Christmas Truce (Symphonic Version)

Besonders Sammler werden diesen besonderen Release nicht verpassen wollen, präsentiert sich die Vinyl selbst doch mit einem Camouflagemuster auf der A-Seite und ihn besonders festlichem Design mit einem Sabaton-Logo auf der B-Seite. Doch die Magie dieser Aufmachung liegt vor allem im Gatefold: Ein einzigartiger Weihnachtsbaum, umgeben von Soldaten der beiden gegnerischen Seiten, stellt sich beim Öffnen der Vinyl auf.

Sabaton Bassist Pär Sundström dazu: “Uns liegt der Song Christmas Truce sehr am Herzen, da es eine fantastische Geschichte ist. Arenen erleuchten sich, wenn wir diesen Song spielen und er bringt die Leute wahrhaft zusammen. Dies ist ein Song über Frieden und es war uns wichtig, ihm ein besonderes Design zu widmen. Wir hoffen sehr, dass unsere Fans ihn lieben und dass der Song Christmas Truce uns live noch lang begleiten wird.“

Zum Hintergrund des Songs sagt Sundström Folgendes: „Während der Weihnachtsfeiertage des Ersten Weltkriegs kam es zu inoffiziellen Waffenstillständen an der Westlichen Front, welche die Soldaten, die eigentlich Todfeinde sein sollten, einte. Die Soldaten trafen einander, sagen Weihnachtslieder, spielten miteinander und tauschten Geschenk aus – wie ganz normale Menschen, mit dem einzigen Unterschied, dass sie sich eigentlich bekriegen sollten. Es war eine kurze, doch süße Auszeit von den Schrecken und Stress des Schlachtfeldes. Es endete abrupt, doch bedeutete den Männern viel.“

Die perfekte Ergänzung jeder Sabaton Fansammlung, die Christmas Truce Popup Vinyl, kann hier vorbestellt werden: https://sabaton.bfan.link/christmas-truce-vinyl

Sabaton – The Tour To End All Tours

Special Guest: Babymetal

Support: Lordi

14.04. UK Leeds – First Direct Arena

15.04 UK London – OVO Arena Wembley

16.04. UK Cardiff – Motorpoint Arena

18.04. UK Glasgow – OVO Hydro

21.04. FR Paris – Zenith

22.04. DE Frankfurt – Festhalle

24.04. DE Hamburg – Barclays Arena

25.04. LU Esch / Alzette – Rockhal

28.04. SE Stockholm – Avicii Arena

29.04. NO Oslo – Spektrum

30.04. DK Copenhagen – Royal Arena

02.05. DE Hannover – ZAG Arena

03.05. NL Amsterdam – Ziggo Dome

05.05. DE Berlin – Mercedes Benz Arena

06.05. DE Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

07.05. AT Vienna – Stadthalle

09.05. PL Lodz – Atlas Arena

10.05. CZ Ostrava – Arena Ostrava

12.05. DE Cologne – Lanxess Arena

13.05. BE Antwerp – Sportpaleis

15.05. DE Munich – Olympiahalle

18.05. EE Tallinn – Saku Suurhall

19.05. FI Helsinki – Ice Hall

20.05. FI Kuopio – Kuopio Hall

Tickets für die europäischen Shows sind hier erhältlich.

Sabaton haben kürzlich eine EP-Trilogie mit dem Titel Echoes Of The Great War angekündigt. In Fortführung des Themas ihrer letzten beiden Alben taucht die fünfköpfige Band aus Falun tiefer in die faszinierenden Geschichten des Ersten Weltkriegs ein. Die erste EP der Serie, Weapons Of The Modern Age, ist erschienen. Hört euch hier die Single Father an:

Sabaton ist eine fünfköpfige Heavy Metal Band aus Falun in Schweden. Seit der Gründung der Band im Jahr 1999, hat Sabaton bereits mit vier Alben Platinstatus erreicht und eindrucksvolle Konzerte in mehr als fünfzig Ländern gespielt.

Sabaton, welche beim weltweit größten Metallabel Nuclear Blast Records beheimatet sind, spielten auf zahlreichen großen europäischen Festivals sowie in Nordamerika und Osteuropa.

Und wie ihr euch vorstellen könnt… Ein Ende ist für den Weg dieser unaufhaltsamen Kriegsmaschine noch lange nicht in Sicht!

Weitere Informationen:

www.sabaton.net

www.facebook.com/sabaton